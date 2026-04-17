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Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX stabil erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,4 Prozent fester bei 24.165,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost von Gewinnmitnahmen belastet

In Tokio fällt der Nikkei 225 nach seinem Rekordlauf am Vortag zeitweise 1,09 Prozent auf 58.868,74 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls nach unten: der Shanghai Composite verliert 0,19 Prozent auf 4.047,91 Indexpunkte.

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Abwärt geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng verbucht ein Minus von 1,26 Prozent auf 26.060,81 Einheiten.

3. Waffenruhe im Libanon in Kraft getreten - Hoffnung auf Einigung im Iran-Krieg

Während im Libanon seit Mitternacht eine Waffenruhe zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz gilt, zeigt sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich. Zur Nachricht

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4. Piloten der Lufthansa streiken auch am Freitag - Flugausfälle in Köln und Düsseldorf

Bei der Lufthansa setzen die Piloten am Freitag ihren Streik im laufenden Tarifkonflikt fort. Es ist der fünfte Streiktag in Folge. Zur Nachricht

5. Von Schuhfirma zu KI: Höhenflug von Allbirds-Aktie flaut etwas ab

Dem Kurs-Höhenflug der einstigen Schuhfirma Allbirds nach ihrem überraschenden Umschwung zum KI-Geschäft geht die Puste aus. Zur Nachricht

6. Netflix-Aktie von Gewinnausblick stark belastet: Streaminggigant überzeugt auf allen Ebenen

Der Streaming-Marktführer Netflix hat am Donnerstag die mit Spannung erwarteten Geschäftszahlen für das erste Quartal präsentiert. So fiel die Bilanz aus. Zur Nachricht

7. BASF-Aktie: Milliardenkonzern baut Kapazitäten für Gemüsesaatgut aus

Der Chemiekonzern BASF modernisiert und erweitert seine Saatgutaufbereitung im niederländischen Nunhem. Zur Nachricht

8. Drägerwerk-Aktie fester: Nach Einbruch folgt kräftige Erholung bei Gewinn und Umsatz

Der Medizintechnik-Konzern Drägerwerk ist mit deutlichen Zuwächsen in 2026 gestartet. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen leicht

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen etwas nachgegeben. Die Nordseesorte Brent mit Lieferung im Juni fiel in Richtung 98 US-Dollar je Barrel (159 Liter) Rohöl und verringerte damit ihr Wochenplus.

10. Euro stabil

Der Euro notiert am Freitag kaum verändert.