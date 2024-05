10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum verändert erwartet

Am deutschen Markt kommt es am Mittwoch zu einer Bilanzflut, den DAX scheint das aber zunächst kaum zu beeindrucken. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise um nur 0,01 Prozent höher bei 18.432,23 Punkten.

2. Börsen in Asien schwach

Die Börsen in Fernost geben am Mittwoch nach. In Tokio fällt der Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 1,39 Prozent auf 38.297 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,40 Prozent auf 3.135 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich derweil um 0,50 Prozent tiefer bei 18.387 Zählern.

3. Fresenius erhöht Ausblick für 2024 - Erwartungen übertroffen

Die Fresenius SE zeigt sich für 2024 optimistischer und hat den Ausblick angehoben. Grund hierfür ist laut Mitteilung ein ausgezeichnetes erstes Quartal sowie eine besser als erwarteten operativen Leistung. Zur Nachricht

4. Continental verzeichnet im ersten Quartal Verlust

Continental hat im ersten Quartal angesichts eines schwierigeren Branchenumfeldes unter dem Strich einen Verlust eingefahren. Wie der Autozulieferer Continental mitteilte, liegt der Fehlbetrag in den drei Monaten bei 53 Millionen Euro. Zur Nachricht

5. Uber, Arm Holding, Robinhood & mehr mit Zahlen

US-vorbörslich lässt sich Uber in die Bücher blicken. Nach US-Börsenschluss folgen Arm Holdings, Beyond Meat, Airbnb, Robinhood und AMC Entertainment. Zum Ausblick

6. Siemens Energy übertrifft Erwartung - Sanierungsplan für Siemens Gamesa

Siemens Energy hat im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als am Markt erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr 2023/24 angehoben. In allen Geschäftsbereichen wird mit mehr Wachstum gerechnet. Zur Nachricht

7. Munich Re profitiert von weniger Großschäden - Konzerngewinn klettert

Die Munich Re hat im ersten Quartal von einem deutlich geringeren Schadensaufkommen profitiert als im Vorjahr. Der Rückversicherer, der bereits im April erste Eckdaten für das Quartal genannt hatte, bestätigte abermals seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Zur Nachricht

8. LANXESS erleidet Gewinneinbruch

Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat im ersten Quartal wegen schwacher Nachfrage in der chemischen Industrie einen Gewinneinbruch verbucht. LANXESS sieht im Vergleich zum Schlussquartal 2023 jedoch einen leichten Aufwärtstrend und rechnet mit einer leichten Belebung der Nachfrage im weiteren Jahresverlauf. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen leicht nachgegeben. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 82,70 US-Dollar. Das waren 46 Cent weniger als am Vorabend. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 42 Cent auf 77,96 Dollar.

10. Euro gibt zum US-Dollar leicht nach

Der Euro hat am Mittwoch etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0740 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,0766 Dollar festgelegt.