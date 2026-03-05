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Die wichtigsten 10 News für Anleger am Donnerstag - Warten auf EZB-Entscheid und Bilanzen von Apple, Rivian & Reddit

30.04.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Wall Street wartet gespannt auf Quartalszahlen von Apple, Rivian und Reddit - Was macht die EZB? | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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122,32 USD 0,64 USD 0,53%
News
Ölpreis (WTI)
108,15 USD 1,27 USD 1,19%
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Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.107,5 PKT 28,9 PKT 0,71%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handel starten.

2. Börsen in Fernost geben nach

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 1,15 Prozent auf 59.228,84 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil marginale 0,02 Prozent auf 4.106,81 Einheiten.

In Hongkong rutscht der Hang Seng um 1,29 Prozent auf 25.774,56 Zähler ab.

3. BASF-Aktie fällt leicht: Konzern schlägt Erwartungen trotz Gewinnrückgang - Prognose bestätigt

BASF hat zum Jahresauftakt wie erwartet weniger verdient als vor einem Jahr, die Markterwartungen allerdings übertroffen. Zur Nachricht

4. Microsoft-Aktie dennoch in Rot: Umsatz und Gewinn legen deutlich zu

Der IT-Riese Microsoft hat Anlegern Auskunft über seine Geschäftsentwicklung gegeben. So fielen die Quartalszahlen aus Zur Nachricht

5. Reddit, Rivian und Apple vor Bilanzvorlage unter Beobachtung

In den USA stehen am Donnerstag nach Handelsschluss an der Wall Street Reddit, Rivian und iKonzern Apple mit ihren Quartalszahlen im Fokus. Zu den Ausblicken und weiteren Terminen

6. Porsche-Aktie sinkt: Erneuter Gewinnrückgang in Q1 belastet die Bilanz

Angesichts von rückläufigen Autoverkäufen hat der Sportwagenhersteller Porsche im ersten Quartal weniger umgesetzt und verdient als im Vorjahresquartal. Zur Nachricht

7. Alphabet-Aktie stärker: Gewinn sprengt Erwartungen - Umsatz über 100-Milliarden-Dollar-Schwelle

Tech-Gigant und Google-Mutter Alphabet hat am Mittwochabend seine Geschäftsergebnisse für das jüngst abgeschlossene Jahresviertel veröffentlicht. Zur Nachricht

8. Meta-Aktie gerät trotz deutlichem Gewinnanstieg kräftig unter Druck - KI-Investitionen angehoben

Die Facebook- und WhatsApp-Mutter Meta Platforms hat Anlegern die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels präsentiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise legen aufgrund anhaltender geopolitischer Spannungen wieder zu. Brent ist dabei so teuer, wie seit 2022 nicht mehr.

10. Euro gibt leicht nach

Der Euro verliert zum US-Dollar leicht an Boden.

Bildquellen: Pisit.Sj / Shutterstock.com

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