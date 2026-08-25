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10 vor 9

Die wichtigsten 10 News für Anleger am Freitag

Die wichtigsten 10 News für Anleger am Freitag

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
89.16 USD -0.54 USD -0.6 %
News
Ölpreis (WTI)
82.94 USD -0.59 USD -0.71 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
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News | Analysen
Hang Seng
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Nikkei 225
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News | Analysen
Shanghai Composite
3,956.57 CNY 44.05 CNY 1.13 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX fester erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart im Plus.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,62 Prozent auf 66.544,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,08 Prozent höher bei 3.959,64 Stellen.

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In Hongkong zeigt sich der Hang Seng 0,47 Prozent stärker bei 25.684,89 Einheiten.

3. Anthropic-Aktie: KI-Firma erzielt Etappensieg im Streit mit dem Pentagon

Die KI-Firma Anthropic hat einen wichtigen Etappensieg in ihrem Streit mit dem Pentagon über die Verwendung Künstlicher Intelligenz im Militär errungen. Zur Nachricht

4. BVB-Aktie: Bayern und Dortmund erwischen in Vorrunde beide Arsenal als Gegner

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Double-Sieger FC Bayern München trifft in der Champions-League-Gruppenphase daheim unter anderem auf den diesjährigen Finalisten Arsenal London. Zur Nachricht

5. TRATON-Aktie im Blick: UBS stuft auf 'Neutral' herab - Kursziel dennoch erhöht

Die UBS hat das Kursziel für TRATON angehoben, aber die Aktien nach starkem Lauf abgestuft. Zur Nachricht

6. Newmont vs. Barrick Mining: Welche Goldaktie zahlt nach dem zweiten Quartal die bessere Dividende aus?

Newmont vs. Barrick Mining: Welche Goldaktie zahlt nach dem zweiten Quartal die bessere Dividende aus? Zur Nachricht

7. Tesla-Aktie: Konzern hebt Preise für zwei Cybertruck-Varianten an

Tesla hat die Preise für zwei Cybertruck-Varianten in den USA angehoben. Betroffen sind die Dual-Motor-Ausführung sowie die Premium-Allradversion des Elektro-Pickups. Zur Nachricht

8. Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2

Von seiner einst gewichtigen Broadcom-Position trennt sich Stanley Druckenmiller im zweiten Quartal 2026 komplett, während zwei neue Werte in seine Top 10 aufsteigen. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken etwas

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht nachgegeben. Die Gewinne vom Vorabend wurden aber weitgehend gehalten. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 89,31 US-Dollar gehandelt und damit gut 0,40 Prozent niedriger als am Vortag.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Freitagmorgen zeitweise bei 1,1644 US-Dollar.

Bildquellen: Stuart Monk / Shutterstock.com

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