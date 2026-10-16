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10 vor 9

Die wichtigsten 10 News für Anleger am Freitag

Die wichtigsten 10 News für Anleger am Freitag

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
105.44 USD -0.48 USD -0.45 %
News
Ölpreis (WTI)
97.37 USD -0.60 USD -0.61 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.12 USD 0.00 USD 0.11 %
Charts | News
USD/EUR (US-Dollar-Euro)
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Charts | News
Indizes
DAX 40
25,382.62 EUR 84.01 EUR 0.33 %
News | Analysen
Hang Seng
24,062.72 HKD -251.45 HKD -1.03 %
News | Analysen
Nikkei 225
65,428.00 JPY 1,002.05 JPY 1.56 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,707.48 CNY -59.75 CNY -1.59 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX fester erwartet

Der DAX dürfte einen versöhnlichen Wochenausklang zeigen. Der Broker IG Markets taxierte den DAX vor dem Beginn des XETRA-Handels mit einem Plus von 0,69 Prozent auf 25.557 Zähler.

2. Börsen in Fernost auf Erholungskurs

Am Freitag legen die größten Börsen in Asien einen Erholungskurs ein. Der Nikkei 225 gewinnt am letzten Handelstag der Woche zeitweise 1,86 Prozent auf 65,628.90 Indexpunkte. Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite mit einem zwischenzeitlichen Plus von 0,95 Prozent bei 3,742.66 Zählern. In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben zeitweise 1,21 Prozent auf 24,353.69 Punkte.

3. AIXTRON überrascht mit Marge und Auftragseingang

AIXTRON hat im dritten Quartal Auftragseingang und Margen kräftig und deutlicher als erwartet gesteigert. De übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen deutlich: Der Auftragseingang steigt auf 275 Millionen Euro, die Bruttomarge auf 48 Prozent. Zur Nachricht

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4. Volkswagen ruft Fahrzeuge wegen fehlerhafter Batteriezellen zurück

Volkswagen bereitet wegen möglicher Brandgefahr durch fehlerhafte Hochvolt-Batteriezellen einen weiteren Rückruf in Deutschland vor. Zur Nachricht

5. UniCredit erhält grünes Licht für weiteren Ausbau der Commerzbank-Beteiligung

Die UniCredit hat von der Europäischen Zentralbank grünes Licht erhalten, ihre Beteiligung an der Commerzbank über die Schwelle von 30 Prozent hinaus auszubauen. Zur Nachricht

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6. Porsche: Neuer Supersportwagen Mission S soll den 911 übertreffen

Porsche stellt mit dem Mission S einen neuen Supersportwagen vor, der oberhalb des legendären 911 positioniert werden soll. Zur Nachricht

7. Tesla zeigt fliegenden Roadster mit Raketentriebwerken

Tesla-Chef Elon Musk präsentiert einen Roadster mit Raketendüsen, der in nur 0,81 Sekunden auf knapp 97 km/h beschleunigen soll und in einer speziellen Version sogar fliegen kann. Zur Nachricht

8. Sechs DHL-Konkurrenten bündeln Kräfte auf dem Briefmarkt

Sechs regionale Briefdienstleister bündeln ihr Geschäft in einem neuen Gemeinschaftsunternehmen und wollen bundesweite Großkunden gemeinsam bedienen - zu Lasten der Deutschen Post. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise zeigen sich am Freitag etwas tiefer, bleiben aber auf hohem Niveau. Berent kostet 105,33 US-Dollar je Barrel, für WTI wird ein Preis von 97,42 US-Dollar je Barrel aufgerufen

10. Euro zum Dollar wenig bewegt

Der Euro wird zum Dollar am Morgen bei 1,1225 gehandelt und zeigt sich damit weitgehend stabil.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

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