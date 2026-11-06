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10 vor 9

Die wichtigsten 10 News für Anleger am Freitag - KI-Sorgen belasten weiter die Stimmung

Die wichtigsten 10 News für Anleger am Freitag - KI-Sorgen belasten weiter die Stimmung

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
99.62 USD 1.33 USD 1.35 %
News
Ölpreis (WTI)
91.31 USD 0.79 USD 0.87 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
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Charts | News
Indizes
DAX 40
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Hang Seng
24,796.98 HKD 877.48 HKD 3.67 %
News | Analysen
Nikkei 225
57,434.77 JPY -3,643.13 JPY -5.96 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,689.91 CNY 3.74 CNY 0.1 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX dürfte seine Verluste am Freitag ausweiten

Der DAX sowie der TecDAX werdem mit Verlusten erwartet.

2. Börsen in Fernost sind am Freitag unter Druck geraten

Der Nikkei 225 verliert am Freitag letztlich 5,96 Prozent auf 57.434,77 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 1,10 Prozent schwächer bei 3.649,50 Zählern.

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In Hongkong sinkt der Hang Seng daneben um 0,87 Prozent auf 24.580,97 Punkte.

3. Daimler Truck-Aktie gesucht: Gute Marge im dritten Quartal stützt Kurs

Daimler Truck hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn deutlich erhöht und die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Zur Nachricht

4. freenet-Aktie in Grün: Telko-Konzern kündigt Aktienrückkauf in Millionenhöhe an

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Der Mobilfunkanbieter freenet lässt seine Anteilseigner an dem durch den Verkauf von Ceconomy-Aktien ausgelösten Geldsegen teilhaben. Zur Nachricht

5. Stabilus-Aktie: Geschäfte in den USA und China schwächeln

Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus wird wegen gesenkter Erwartungen an das Geschäft in China und Nordamerika vorsichtiger für die Zukunft. Zur Nachricht

6. IonQ-Aktie legt zu: Quantencomputing-Anbieter übertrifft Erwartungen deutlich

IonQ hat die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Ob der Quantencomputer-Spezialist die Erwartungen erfüllen konnte und wie die Aktie reagierte, zeigt der Quartalsbericht. Zur Nachricht

7. JOST-Aktie stabil: Nutzfahrzeugzulieferer blickt nach guten Quartal zuversichtlicher nach vorn

Der Nutzfahrzeug-Zulieferer JOST blickt nach einem guten dritten Quartal zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Zur Nachricht

8. Gold nach dem Ausverkauf: Erholung in Sicht oder nur Zwischenspiel?

Der Ausverkauf des Edelmetalls war überdehnt, doch US-Dollar, Inflation und Fed bremsen: Reicht die Technik für eine nachhaltige Erholung bei Gold? Zur Nachricht

9. Bitcoin: Was Musks Watt-These für Krypto-Anleger wirklich bedeutet

Elon Musk sieht Energie und Masse als mögliche künftige Währungsmaßstäbe. Seine Aussagen sorgen in der Kryptobranche für Diskussionen – doch was hat das mit Bitcoin zu tun? Zur Nachricht

10. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Freitag wieder gestiegen.

Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 99,79 US-Dollar und damit eineinhalb Prozent mehr als am Vortag.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com

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