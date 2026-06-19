Die wichtigsten 10 News für Anleger am Freitag - Netflix-Bilanz im Blick
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX vor Verlusten
Der DAX sowie der TecDAX werden im Minus erwartet.
2. Börsen in Fernost mit schwacher Tendenz
Der Nikkei 225 gibt deutlich nach und verliert am Freitag 5,4 Prozent auf 63.226,68 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland sind unterdessen ebenfalls Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite büßt 3,06 Prozent auf 3.763,71 Indexpunkte ein.
Im Minus präsentiert sich auch der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng 2,5 Prozent auf 24.382,85 Zähler verliert.
3. Prognose-Turbo gezündet: SMA Solar schraubt Ziele hoch
Der Hersteller von Wechselrichtern SMA Solar wird nach einem erfolgreichen Quartal noch zuversichtlicher für das laufende Jahr. Zur Nachricht
4. Gewinn besser als erwartet: Warum die Netflix-Aktie trotz guter Zahlen plötzlich einbricht
Mit Spannung hatten Anleger auf die Zahlen des Streamingriesen Netflix gewartet. So fiel die nachbörslich präsentierte Bilanz aus. Zur Nachricht
5. VW-Aktie: Sächsischer Minister will Schließung in Zwickau mit China-Hilfe abwenden
Mit höheren Zöllen auf chinesische Autos will der sächsische Wirtschaftsminister Dirk Panter die Chancen für eine Beteiligung am von der Schließung bedrohten VW-Werk in Zwickau erhöhen. Zur Nachricht
6. Fraport-Aktie im Minus: Vier Flughafen-Mitarbeiter mit Malaria infiziert
Vier Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens haben sich mit Malaria infiziert. Zur Nachricht
7. BVB-Aktie: Schlotterbecks Auslands-Klausel ist wohl offiziell verstrichen
Ein möglicher Wechsel des verletzten Nico Schlotterbeck von BVB (Borussia Dortmund) zu einem ausländischen Club in diesem Sommer ist Informationen der "Bild" zufolge auch aus Vertragsgründen inzwischen ausgeschlossen. Zur Nachricht
8. Wichtige Marke verloren: Goldpreis rutscht erneut unter die 4.000-Dollar-Schwelle
Die eskalierenden militärischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran haben den Ölpreis deutlich nach oben getrieben und den Goldpreis unter die Marke von 4.000 Dollar fallen lassen. Zur Nachricht
9. BaFin prüft Dermapharm: Konzernbilanz 2025 im Visier - Aktie im Blick
Die Finanzaufsicht Bafin hat bei Dermapharm eine Prüfung von Konzernabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025 eingeleitet. Zur Nachricht
10. Ölpreise steigen etwas
Am Freitagmorgen präsentierte sich der Ölpreise mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,78 auf 79,73 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,70 auf 84,93 Dollar anzog.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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