Dienstag an der Börse: 10 Fakten

Der DAX dürfte den Handel am Dienstag etwas leichter beginnen. Rund eine Stunde vor Börsenstart steht er 0,4 Prozent im Minus bei 11.747,10 Punkten.

2. Börsen in Asien mit Abgaben

In Japan verliert der Nikkei aktuell (7.55 Uhr MEZ) minimale 0,0 Prozent auf 20.395,30 Einheiten. In China gibt der Shanghai Composite derweil 1,01 Prozent auf 2.861,02 Zähler ab. Der Hang Seng in Hongkong präsentiert sich unterdessen 0,54 Prozent schwächer bei 26.747,47 Punkten.

3. VW steigert US-Absatz erneut kräftig - Daimler und Audi im Minus

Volkswagen bleibt auf dem US-Automarkt dank der gefragten SUV's Atlas und Tiguan sowie dem neuen Jetta auf Erfolgskurs. Zur Nachricht

4. VW plant Abschluss von TRATON-Börsengang noch vor der Sommerpause

Die Volkswagen AG plant den Börsengang ihrer Lkw-Tochter TRATON, vorbehaltlich der Marktbedingungen, noch vor der Sommerpause abzuschließen. Zur Nachricht

5. TUI hofft auf baldiges Ende von Boeing-Flugverbot

Die Kosten durch das Startverbot schätzt TUI in ihren Berechnungen auf insgesamt rund 300 Millionen Euro. "Das haben wir so bis Ende September bewertet", sagte TUIfly-Sprecher Aage Dünhaupt der Deutschen Presse-Agentur. Zur Nachricht

6. Italiens Regierungschef Conte droht mit Rücktritt - Lega und Sterne machen Zusagen

Wegen anhaltender Spannungen in der italienischen Regierung hat Ministerpräsident Giuseppe Conte seinen Rücktritt angedroht - und damit Zusagen der Koalitionspartner erzwungen. Zur Nachricht

7. Apple-Aktie: Bericht über Untersuchung durch US-Justiz - WWDC: Software-Neuheiten sollen Nutzer anlocken

Apple will seine Geräte mit zahlreichen neuen Funktionen attraktiver für die Nutzer machen. Fast zeitgleich zur Präsentation bei der Eröffnung der hauseigenen Entwicklerkonferenz WWDC wurden Pläne von US-Behörden und Kongressabgeordneten bekannt, die Macht der großen amerikanischen Tech-Konzerne stärker unter die Lupe zu nehmen.Zur Nachricht

8. Amazon-Bulle: Vier Risiken für das Unternehmen

Tom Forte von D.A. Davidson‘s warnt vor vier Risiken, die für Amazon den Niedergang bedeuten könnten. Zur Nachricht

9. AT&T und T-Mobile mit höchsten Geboten bei US-Frequenzauktion

Bei den jüngsten Frequenzauktionen in den USA waren AT&T, T-Mobile US und Verizon ganz vorn dabei.Zur Nachricht

10. Euro tendiert weiter über 1,12 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag seine deutlichen Gewinne vom Wochenauftakt halten können. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1250 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com, Andy Dean Photography / Shutterstock.com