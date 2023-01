Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte am Dienstag schwächer starten.

2. Börsen in Fernost im Minus

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 07:00 MEZ 0,23 Prozent tiefer bei 27.371,26 Punkten.

In Festlandchina gibt der Shanghai Composite 0,30 Prozent auf 3.259,58 Punkte nach. In Hongkong fällt der Hang Seng um 1,45 Prozent auf 21.749,03 Zähler.

3. Rheinmetall-Aktie nachbörslich schwächer: US-Armee vergibt Auftrag an Rheinmetall

Rheinmetall hat einen Auftrag des US-Militärs an Land gezogen. Zur Nachricht

4. thyssenkrupp-Aktie nachbörslich im Sinkflug: thyssen verteidigt Wiederaufnahme der Dividendenzahlung

Nach der im Vorfeld der Hauptversammlung der thyssenkrupp AG geäußerten Kritik an der Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung hat der Stahlkonzern diesen Schritt verteidigt. Zur Nachricht

5. LEONI-Aktie nachbörslich sehr schwach: Chef Kamper tritt zurück

Der Automobilzulieferer LEONI braucht einen neuen Chef. Zur Nachricht

6. UBS-Aktie: UBS hat im vierten Quartal deutlich mehr verdient

Die UBS hat im vierten Quartal den Gewinn überraschend deutlich gesteigert. Zur Nachricht

7. Vantage Towers-Aktie: Vantage Towers konnte im dritten Geschäftsquartal 2022/23 seinen Umsatz steigern

Der Mobilfunkmastenbetreiber Vantage Towers hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2022/23 dank seiner Inflationsausgleichsklauseln und des Zuwachses an Mietverhältnissen seinen Umsatz verbessert. Zur Nachricht

8. UniCredit-Aktie: UniCredit hat 2022 Gewinn gesteigert

Die italienische Großbank UniCredit hat im vergangenen Jahr von höheren Zinsen, zahlreichen Sparmaßnahmen und einer niedrigeren Vorsorge für Kreditausfälle profitiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Dienstagmorgen an ihren schwachen Wochenstart angeknüpft. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 84,65 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 44 Cent auf 77,46 Dollar.

10. Euro hält sich über 1,08 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel stabil über der Marke von 1,08 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0840 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

