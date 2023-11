Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wenig bewegt

Der DAX zeigt sich am Dienstag vorbörslich kaum verändert. Am Dienstag stehen in den USA die von der US-Notenbank genau beobachteten Verbraucherpreise an. Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf das weitere Vorgehen der Fed sowie mögliche Zinserhöhungen oder gar -senkungen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den Börsen in Asien sind am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen zu sehen. In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,34 Prozent auf 32.695,93 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,12 Prozent auf 3.050,08 Zähler nach oben, während der Hang Seng in Hongkong 0,04 Prozent auf 17.419,91 Zähler verliert.

3. RWE steigert Gewinn kräftig und bestätigt Ausblick

Der Energieversorger RWE hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres den Gewinn kräftig gesteigert. Zur Nachricht

4. HENSOLDT startet Vorbereitung für eine mögliche Kapitalerhöhung

Der Rüstungskonzern HENSOLDT hat am Montag bestätigt, eine mögliche Kapitalerhöhung von bis zu 10 Prozent vorzubereiten. Zur Nachricht

5. TAG Immobilien setzt Dividende erneut aus

Die Aktionäre von TAG Immobilien müssen das zweite Jahr in Folge auf eine Dividende verzichten. Zur Nachricht

6. Vitesco erzielt im 3. Quartal höheren Gewinn trotz Umsatzrückgang

Vitesco hat im dritten Quartal bei rückläufigem Umsatz den Gewinn gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt. Zur Nachricht

7. K+S bestätigt Jahresziele - Ausschüttungspolitik wird geändert

Der Düngekonzern K+S sieht sich nach einer Stabilisierung der Kalipreise im wichtigen brasilianischen Markt auf Kurs zu seinen im Sommer gesenkten Jahreszielen. Zur Nachricht

8. Nordex macht weniger operativen Verlust und bestätigt Ausblick

Nordex SE hat in den ersten neun Monaten den Umsatz kräftig gesteigert und den Verlust reduziert. Zur Nachricht

9. Ölpreise höher

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstag mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,17 auf 78,43 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,18 auf 82,70 Dollar anzog. Nach der gestrigen Bekanntgabe des OPEC-Marktberichts zur Lage an den Ölmärkten zeigte sich der fossile Energieträger freundlich.

10. Euro notiert bei knapp 1,07 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel knapp unter der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0695 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0670 Dollar festgelegt.