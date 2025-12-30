DAX24.347 ±-0,0%Est505.755 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,60 +2,8%Nas23.474 -0,5%Bitcoin74.610 +0,8%Euro1,1771 ±-0,0%Öl61,99 +0,4%Gold4.356 +0,6%
10 vor 9

Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

30.12.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.346,2 PKT -5,0 PKT -0,02%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.635,2 PKT -183,7 PKT -0,71%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.339,5 PKT -187,4 PKT -0,37%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.965,3 PKT 1,6 PKT 0,04%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum verändert erwartet

Am letzten Börsentag des Jahres dürfte sich am deutschen Aktienmarkt nicht mehr viel tun.

Eine Stunde vor Handelseröffnung steigt der DAX leicht um 0,1 Prozent auf 24.370 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten Börsen in Fernost schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Verlust von 0,37 Prozent bei 50.339,48 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite minimale 0,01 Prozent auf 3.965,07 Zähler.

In Hongkong legt der Hang Seng hingegen um 1,07 Prozent auf 25.910,19 Einheiten zu.

3. Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew - Selenskyj dementiert

Wladimir Putin will seine Position bei den Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump über ein Kriegsende in der Ukraine wegen eines angeblichen Terroranschlags Kiews überarbeiten. Zur Nachricht

4. Lufthansa-Aktie: 100-Jahre-Feier steht bevor

Es ist kein einfaches Jubiläum, das die Lufthansa im neuen Jahr groß feiern will. Zur Nachricht

5. Onlinebanking bei der Deutschen Bank zeitweise gestört

Der Zugang zu Onlinekonten der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank ist am Montag zeitweise eingeschränkt gewesen. Zur Nachricht

6. Michael Burry: Berkshire Hathaway könnte bei den IPOs dieser beiden Aktien zugreifen

Starinvestor Michael Burry wittert ein rasantes Comeback zweier vergessener Aktien und kann sich niemand geringen als Berkshire Hathaway als möglichen Investor vorstellen. Zur Nachricht

7. SoftBank-Aktie vor neuem Kapitel - Aktiensplit tritt in Kraft, KI bleibt Wachstumstreiber

Die SoftBank Group startet mit einem Aktiensplit im Verhältnis 1:4 ins neue Jahr. Das sollten Anleger darüber wissen. Zur Nachricht

8. Grayscale-Prognose: Bitcoin könnte 2026 neue Rekordhöhen erreichen

Grayscale blickt überraschend optimistisch auf die Zukunft von Bitcoin und stellt ein lange geltendes Marktprinzip infrage. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag nur wenig.

10. Euro unbewegt

Der Euro verändert sich am Dienstag kaum.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com