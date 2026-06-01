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Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

09.06.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
93,21 USD -0,90 USD -0,96%
News
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News
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24.616,2 PKT -142,8 PKT -0,58%
Charts|News|Analysen
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Charts|News|Analysen
Nikkei 225
65.199,3 PKT 1.174,7 PKT 1,83%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.959,3 PKT -68,4 PKT -1,70%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,09 Prozent tiefer bei 24.595,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost weitgehend erholt

In Tokio verbucht der Nikkei 225 ein Plus von 2,00 Prozent auf 65.305,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite steigt 0,65 Prozent auf 3.984,91 Indexpunkte.

In Hongkong gibt daneben der Hang Seng um 0,25 Prozent auf 24.595,72 Zähler ab.

Der südkoreanische KOSPI klettert derweil um 7,9 Prozent auf 8.075,54 Einheiten.

3. Apple-Aktie nach Rekord unter Druck: Siri bekommt KI und eigene App - aber nicht in der EU

Apple macht einen neuen Anlauf, Künstliche Intelligenz in großem Stil in den Alltag der Nutzer seiner Geräte zu bringen. Zur Nachricht

4. Aktien von Airbus und Dassault im Fokus: Deutsch-französischer Kampfjet-Traum geplatzt

Nach langen Querelen ist das milliardenschwere Rüstungsprojekt eines deutsch-französischen Kampfjets gescheitert. Zur Nachricht

5. OpenAI-Aktie kommt: Börsengang beantragt - Details bleiben geheim

Das Trio der erwarteten Mega-Börsengänge von Tech-Unternehmen ist komplett: Auch der ChatGPT-Erfinder OpenAI hat nun eine Aktienplatzierung beantragt. Zur Nachricht

6. Nintendo-Aktie im Blick: Frankreich verhängt Millionenstrafe wegen Fehlfunktionen bei Switch

Wegen Fehlfunktionen von Controllern der ersten Generation der Switch-Spielkonsole muss das europäische Tochterunternehmen von Nintendo eine Geldstrafe von 35 Millionen Euro in Frankreich zahlen. Zur Nachricht

7. tonies-Aktie: Vertrag von Vorstandschef Tobias Wann verlängert

Der Spielwarenhersteller tonies soll auch in den nächsten drei Jahren von Vorstandschef Tobias Wann geführt werden. Zur Nachricht

8. Israel und Iran stoppen Angriffe - aber stoßen weiter Drohungen aus

Nach einer neuen gefährlichen Eskalation im Konflikt zwischen dem Iran und Israel haben die Erzfeinde ihre wechselseitigen Angriffe vorerst wieder eingestellt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordsee Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 93,50 US-Dollar und damit 0,8 Prozent weniger als am Vorabend.

10. Euro fester

Der Euro legt zum US-Dollar leicht zu.

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

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