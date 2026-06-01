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Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX stabil erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost uneins - Nikkei erstmals über 70.000 Punkten

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ noch 0,47 Prozent auf 69.641,48 Punkte, nachdem er zuvor erstmals die Marke von 70.000 Punkten überwunden hatte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,06 Prozent höher bei 4.098,85 Zählern.

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In Hongkong verliert der Hang Seng dagegen 1,25 Prozent auf 24.533,35 Einheiten.

3. Rheinmetall-Aktie im Blick: Unternehmen setzt bei Kamikaze-Drohnen auf Salven-Schwärme

Deutschlands größte Waffenschmiede Rheinmetall kommt bei ihren Produktionsplänen zu Kamikaze-Drohnen voran. Zur Nachricht

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4. VW-Aktie im Fokus: Chinas Automarkt unter Druck - Volkswagen rechnet nicht mit schneller Erholung

Chinas Autobauer erobern die Weltmärkte. Die Exportzahlen sorgen in der Volksrepublik für Begeisterung, während Europa und Deutschland zähneknirschend die Entwicklung betrachten. Zur Nachricht

5. KNDS-Aktie: Rüstungskonzern präsentiert neuen Capint-Kampfpanzer auf Eurosatory

Der Rüstungskonzern KNDS hat einen neuen Kampfpanzer präsentiert, der Frankreichs Leclerc-Panzer ablösen kann, noch bevor das deutsch-französische Panzerprojekt MGCS in die Umsetzung geht. Zur Nachricht

6. TAG Immobilien-Aktie: Aktienanzahl durch Aktiendividende leicht gesteigert

Durch Annahme einer Aktiendividende erhöht sich die Anzahl der Papiere der TAG Immobilien leicht. Zur Nachricht

7. Siltronic-Aktie: Unternehmen hat Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Der Waferhersteller Siltronic hat seine am Vorabend angekündigte Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Zur Nachricht

8. Micron-Aktie knackt die 1.000-Dollar-Marke - Diese alternativen Chip-Werte bieten noch Einstiegschancen

Der KI-Boom hat Micron zu einer der spektakulärsten Aktien des Jahres gemacht - doch nach der Rally stellt sich für viele Anleger die Frage nach bezahlbaren Alternativen. Zur Nachricht

9. Ölpreise konsolidieren auf niedrigerem Niveau

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Die Notierung für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im August wurde am frühen Morgen bei 82,76 Dollar gehandelt und damit knapp ein halbes Prozent schwächer als am Vortag.

10. Euro rutscht wieder unter Marke von 1,16 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag einen Teil seiner Gewinne vom Vortag wieder abgegeben. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1576 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zum Wochenstart noch auf 1,1607 Dollar festgesetzt.