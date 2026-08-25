Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

08.09.26 08:01 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vor ruhiger Eröffnung

Für den DAX zeichnet sich am Dienstag zunächst eine verhaltene Bewegung ab.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 0,41 Prozent auf 66.130,09 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,29 Prozent höher bei 3.944,00 Zählern.

Werbung

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil 0,38 Prozent leichter bei 25.317,15 Einheiten.

3. Airbus-Aktie: Orderbuch im Blick - Wie schlägt sich der Konzern im August?

So viele Maschinen hat Airbus im August ausgeliefert. Zur Nachricht

Werbung

4. Aktie im Fokus: Renault holt sich GM-Manager Diernaz für Markenleitung

Renault hat einen neuen Markenverantwortlichen für den Konzern ernannt und dafür eine Führungskraft von General Motors angeworben, nachdem der ehemalige Chefleiter Arnaud Belloni zum Stellantis-Konzern gewechselt ist. Zur Nachricht

5. DWS-Aktie gefragt: Jefferies stuft auf 'Buy' hoch - Kursziel erhöht

Jefferies hat DWS von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel angehoben. Zur Nachricht

6. HORNBACH-Aktie springt an: Umsatz und operatives Ergebnis legen zu

Der Baumarktkonzern HORNBACH Holding hat im zweiten Quartal (per Ende August) eine robuste Nachfrage verzeichnet. Zur Nachricht

7. Amazon-Aktie: Flugschreiber nach Frachtjet-Unfall geborgen

Nach dem tödlichen Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida haben die Ermittler die Flugschreiber gesichert. Zur Nachricht

8. Novartis-Aktie: Neuromuskulärer Wirkstoff verfehlt Studienziel

Novartis hat mit einem experimentellen Medikament gegen die neuromuskuläre Erkrankung myotone Dystrophie Typ 1 das primäre Ziel in einer Spätphasenstudie nicht erreicht. Zur Nachricht

9. KI-Aktien im Blick: Tesla- und SpaceX-CEO Musk sieht KI bis Ende 2027 bei digitalen Aufgaben vor Menschen

Musk erwartet: KI meistert bis 2027 digitale Aufgaben übermenschlich gut - besonders in der Cybersicherheit sucht sie bereits gezielt nach Schwachstellen. Zur Nachricht

10. Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise haben am Dienstag weiter zugelegt.