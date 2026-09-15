Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

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15.09.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Die Ölpreise und der Eurokurs entwickeln sich weiter, was Auswirkungen auf die globale Wirtschaft hat.

• Der DAX zeigt aktuelle Kursentwicklungen und Trends für den Handelstag.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX dürfte auch den zweiten Handelstag der Woche mit Verlusten begrüßen. Die neu aufgeflammten KI-Bedenken und der hohe Ölpreis bleiben wohl auch am Dienstag eine Bürde für die Börsen.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich tiefer

Die Börsen in Fernost zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich etwas tiefer.

In Tokio pendelt der Nikkei 225 wenig verändert um die Nulllinie, zuletzt war ein marginales Plus von 0,05 Prozent auf 63.524,49 Punkte zu sehen. Auf dem chinesischen Festland gibt unterdessen der Shanghai Composite nach und verliert zeitweise 0,26 Prozent auf 3.875,08 Indexpunkte. In Hongkong verliert daneben der Hang Seng zwischenzeitlich 0,57 Prozent auf 24.775,69 Zähler.

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3. Klingbeil stellt Bedingungen für Commerzbank-Übernahme - Aktie schwächer

Finanzminister Lars Klingbeil pocht im Ringen um eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank UniCredit auf eine Reihe von Bedingungen. Zur Nachricht

4. CEWE-Aktie nach Kapitalmaßnahme tiefer: Rückkauf von bis zu 150.000 Aktien geplant

CEWE will bis zu 150.000 eigene Aktien für maximal 18 Millionen Euro zurückkaufen. Anleger reagieren auf die Neuigkeiten. Zur Nachricht

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5. AXA-Aktie: Versicherer strebt mit neuen Zielen weiteres Wachstum an

AXA will nach Jahren der Umstrukturierung wieder stärker wachsen und Marktanteile gewinnen. Auch der Gewinn soll steigen. Zur Nachricht

6. Der BMW iX3 entwickelt sich zum starken Startmodell der neuen „Neuen Klasse“: In Europa liegen bereits 100.000 Bestellungen vor.

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7. Musk lässt Wettbewerbsklage gegen Apple fallen

Musk zieht seine Klage gegen Apple zurück. Der Vorwurf, Apple bevorzuge ChatGPT gegenüber seinem Chatbot Grok, ist damit vom Tisch. Zur Nachricht

8. DEUTZ plant Kapitalerhöhung durch neue Aktien

Der Motorenbauer DEUTZ will sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld beschaffen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen am Dienstag wieder zu: Brent wird bei 107,32 US-Dollar je Barrel gehandelt, für WTI wird ein Preis von 102,77 US-Dollar aufgerufen.

10. Euro zum Dollar etwas tiefer

Der Euro zeigt sich zum Dollar am Morgen bei 1,1538.