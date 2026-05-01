10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise 0,8 Prozent leichter bei 24.155,40 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich höher

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 0,63 Prozent auf 62.809,35 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland hingegen notiert der Shanghai Composite mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 4.208,00 Zählern.

In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 0,3 Prozent auf 26.486,63 Einheiten zu.

3. Deutsche Telekom-Aktie zieht an: Warnstreiks angekündigt - S&P hebt Langfristrating an

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Die Gewerkschaft Verdi hat im laufenden Tarifkonflikt Telekom-Beschäftigte in Rheinland-Pfalz und im Saarland für diesen Dienstag zu Warnstreiks aufgerufen. Die Ratingagentur S&P hat unterdessen ihr Langfristiges Emittentenrating für die Deutsche Telekom von BBB+ auf A- erhöht. Zur Nachricht

4. D-Wave öffnet Bücher

Vor dem Handelsstart in den USA wird D-Wave Quantum Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Zu den Ausblicken und weiteren Terminen

5. Plug Power-Aktie nach durchwachsenen Zahlen stärker: Abermals rote Zahlen und Umsatzplus

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Nach US-Börsenschluss hat der Wasserstoffkonzern Plug Power einen Blick in seine Bücher ermöglicht. So fiel die Bilanz aus. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie im Plus: Milliardeninvestition in neue Airbus- und Boeing-Jets

Der Lufthansa-Konzern bestellt insgesamt zwanzig neue Langstreckenflugzeuge bei Airbus und Boeing. Der Aufsichtsrat segnete die Bestellung von zehn Airbus A350-900 und zehn Boeing 787-9 zum Listenpreis von 7,7 Milliarden US-Dollar bei seiner Sitzung am Montag ab, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Zur Nachricht

7. Elmos Semiconductor-Aktie bricht zweistellig ein: Großaktionäre platzieren Aktien

Eine angekündigte Platzierung bestehender Aktien durch zwei Großaktionäre hat am Montag die Papiere von Elmos Semiconductor im nachbörslichen Handel stark belastet. Die Elmos-Großaktionäre Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH und ZOE-VVG GmbH planen, insgesamt rund 1,77 Millionen bestehende Aktien zu veräußern. Zur Nachricht

8. Novo Nordisk-Aktie: Stammzell-Projekt gegen Parkinson an Startup verkauft

Der Ozempic-Hersteller Novo Nordisk verkauft eine experimentelle Zelltherapie gegen die Parkinson-Krankheit an Cellular Intelligence und beteiligt sich im Zuge dessen an dem US-Startup. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen etwas

Die Ölpreise ziehen etwas an. So verteuerte sich der WTI um 0,99 auf 99,06 Dollar, während Brent um 0,3 auf 104,88 Dollar stieg.

10. Euro verliert zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1755 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.