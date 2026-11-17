10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

• Weitere Marktinformationen umfassen Ölpreise und den Euro-Kurs, wobei spezifische Entwicklungen noch zu verfolgen sind.

• Wichtige Quartalszahlen von Disney und NVIDIA stehen bevor, mit Disney vor der Wall Street-Öffnung und NVIDIA nach Börsenschluss.

• Der DAX zeigt aktuelle Bewegungen, während die Börsen in Fernost ebenfalls im Blick sind.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich am Dienstag vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost geben nach

Der Nikkei 225 fällt am Dienstag zeitweise um 0,99 Prozent auf 59.072,15 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite 0,39 Prozent auf 3.588,49 Punkte ab.

Werbung

In Hongkong notiert der Hang Seng 0,75 Prozent tiefer bei 23.575,80 Punkten.

3. Quartalszahlen von NVIDIA und Disney stehen an

Vor Wall Street-Start wird Entertainment-Riese Walt Disney die Bücher öffnen. Nach der Schlussglocke folgt dann der Termin des Tages: Die Zahlenvorlage von NVIDIA. Zu erfolgten Bilanzen und weiteren Terminen im Überblick

4. Streit um Sparkurs bei VW: Lies verlangt von Vorstand Bekenntnis zu den Jobs - Aktie im Blick

Werbung

Vor den anstehenden Tarifverhandlungen bei Volkswagen hat Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) den Vorstand des Autokonzerns in die Pflicht genommen. Zur Nachricht

5. Lufthansa-Aktie im Blick: Konzern legt Piloten-Gewerkschaft Vereinigung Cockpit Angebot zur Tarifeinigung vor

Die Deutsche Lufthansa hat im Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit nach der gescheiterten Mediation ein Angebot vorgelegt. Zur Nachricht

6. United-Airlines-Aktie im Fokus: Erneuter Systemausfall in den USA - Störung inzwischen behoben

Eine weitreichende technische Störung bei der US-Fluggesellschaft United Airlines ist nach kurzer Zeit wieder behoben worden. Zur Nachricht

7. Roche-Aktie: FDA-Zulassung für Giredestrant stärkt Onkologie-Portfolio

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das Brustkrebsmittel Giredestrant von Roche in Kombination mit Everolimus zugelassen. Zur Nachricht

8. Take-Two-Aktie im Fokus: Spiele-Starts rund um GTA 6 verschoben, für die Branche geht es um Millionen

Rund um den GTA-6-Start verschieben Entwickler die Veröffentlichung einiger bekannter Computerspiele um mehrere Monate. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise XXX. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 91,91 US-Dollar. Damit fiel der Preis der Referenzsorte um 0,57 Prozent. WTI verbilligte sich um 0,82 Prozent auf 85,02 US-Dollar.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Dienstagmorgen zeitweise bei 1,1007 US-Dollar.