Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - PayPal-Aktie vor Zahlen im Blick
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX stärker erwartet
Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag weiter zulegen.
Eine Stunde vor Handelseröffnung klettert der DAX um 1,2 Prozent auf 25.405 Punkte.
2. Börsen in Fernost schwächer
Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.
Der Nikkei 225 verbucht aktuell (07:40 Uhr) einen Verlust von 4,28 Prozent bei 62.153,78 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 1,24 Prozent auf 3.810,34 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng bis Handelsende um 0,21 Prozent auf 25.154,53 Einheiten ab.
3. Mercedes-Benz: Margen-Erwartungen übertroffen
Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal trotz eines herausfordernden Marktumfelds in China die Erwartungen bei der Profitabilität seiner Kernsparte und auch bei Vans übertroffen. Zur Nachricht
4. TeamViewer: Beschleunigtes Wachstum im zweiten Halbjahr erwartet
TeamViewer hat im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet. Auch die Marge sank, hielt sich aber besser als von Analysten erwartet. Zur Nachricht
5. Hypoport: EBIT-Rückgang im zweiten Quartal
Nach dem deutlichen Anstieg von Ertrag und operativem Gewinn im ersten Quartal ist das zweite Quartal bei Hypoport verhaltener ausgefallen Zur Nachricht
6. PayPal öffnet die Bücher
An der Wall Street rückt vor Handelsstart Zahlungsdienstleister PayPal mit der Bilanzvorlage in den Fokus. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse
7. Apple verklagt OpenAI - und wirft Ex-Mitarbeitern Geheimnisverrat vor
Apple hat am 10. Juli 2026 beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Distrikt Kaliforniens eine Klage gegen OpenAI eingereicht. Zur Nachricht
8. LVMH enttäuscht beim Wachstum
Die schwächere Nachfrage hat LVMH im ersten Halbjahr belastet. Umsatz und operativer Gewinn gingen zurück. Zur Nachricht
9. Ölpreise fallen weiter haben am Dienstag nach dem Ende der US-Angriffsserie am vergangenen Wochenende weiter nachgegeben.
Die Ölpreise
10. Euro stabil
Der Euro bewegt sich am Dienstagmorgen zum US-Dollar kaum.
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