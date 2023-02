Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX bewegt sich im vorbörslichen Handel nur wenig, gut eine Stunde vor Handelsbeginn wird er nahe des gestrigen Schlusskurses von 15.381,43 Punkten taxiert.

2. Börsen in Fernost sinken leicht

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei zeitweise leichte 0,05 Prozent auf 27.409,84 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,31 Prozent auf 3.247,92 Zähler. Auch in Hongkong geht es bergab, hier notiert der Hang Seng stellenweise 0,63 Prozent schwächer bei 19.818,06 Einheiten.

3. PATRIZIA blickt vorsichtig auf laufendes Jahr

Der Immobilienkonzern PATRIZIA blickt mit gemischten Gefühlen auf das laufende Jahr. Das Management kann sich sowohl einen Rückgang als auch eine Steigerung des operativen Ergebnisses vorstellen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) werde 2023 bei 50 bis 90 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Montagabend in Augsburg mit. Zur Nachricht

4. Zoom schlägt Umsatz- und Gewinnerwartungen

Beim Videokonferenzdienst Zoom Video Communications flacht das Wachstum nach dem Boom zu Beginn der Pandemie weiter ab. Im vierten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um vier Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Montag nach US-Börsenschluss bekanntgab. Zur Nachricht

5. eBay Deutschland macht private Verkäufe künftig vollständig kostenlos

Mit dem Wegfall der Angebotsgebühren und Verkaufsprovisionen beseitige man die größte Hürde, die Verbraucherinnen und Verbraucher bislang beim Verkaufen über eBay.de gesehen haben, erklärte das Unternehmen am Dienstag in Kleinmachnow bei Berlin. Zur Nachricht

6. VW will trotz Hinweisen auf Menschenrechtsverletzungen am China-Werk in Xinjiang festhalten

Der VW-Konzern will auch nach einem Besuch seines China-Vorstands Ralf Brandstätter in dem umstrittenen Werk in der Region Xinjiang an dem Standort festhalten. "Natürlich kennen wir die kritischen Berichte, wir nehmen das sehr ernst", sagte der Manager zu Darstellungen, denen zufolge es in der Westprovinz eine systematische Unterdrückung der muslimischen Uiguren geben soll. "Aber wir haben keine Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen in diesem Werk - das hat sich nach meinem Besuch nicht geändert." Zur Nachricht

7. Scout24 geht auch 2023 von einem geringen Wachstum aus

Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) rechnet auch im laufenden Jahr mit weiter anziehenden Geschäften. Allerdings dürfte der Umsatz von Scout24 nicht mehr so stark zulegen wie 2022. Der Erlös solle um zwölf Prozent zulegen, während der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) um 13 Prozent nach oben klettern dürfte, teilte das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag in München mit. Zur Nachricht

8. AIXTRON will 2023 den Umsatz kräftig steigern

Der Halbleiter-Ausrüster AIXTRON will nach Belastungen durch Lieferverzögerungen das Wachstum im neuen Jahr beschleunigen. Gegen Ende 2022 hatte das Fehlen von Exportlizenzen das Unternehmen AIXTRON gebremst. Behörden waren überlastet und warfen teils einen kritischeren Blick auf bestimmte Abnehmerländer, wohl insbesondere China. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise

10. Euro etwas tiefer

Der Euro hat am Dienstag seine Vortagsgewinne nicht ganz halten können und ist wieder unter die Marke von 1,06 US-Dollar gefallen.

