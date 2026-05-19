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10 vor 9

Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

19.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
110,03 USD 0,34 USD 0,31%
News
Ölpreis (WTI)
103,44 USD -5,22 USD -4,80%
News
Devisen
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Charts|News|Analysen
Nikkei 225
60.439,4 PKT -376,5 PKT -0,62%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.131,5 PKT -3,9 PKT -0,09%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX dürfte mit Verlusten in den Handel starten und damit nicht an seine positive Vortagesentwicklung anknüpfen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag uneinheitlich. In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise leicht um 0,52 Prozent auf 60.496,80 Punkte. Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite zeitweise 0,14 Prozent höher bei 4.137,12 Punkten. Leichte Gewinne werden unterdessen aus Hongkong gemeldet, wo der Hang Seng 0,30 Prozent höher notiert bei 25.752,16 Zählern.

3. Tesla-Chef Musk unterliegt vor Gericht mit Klage gegen OpenAI-Chef Altman

Tech-Milliardär Elon Musk ist mit seinem Versuch gescheitert, vor Gericht einen radikalen Umbau beim ChatGPT-Entwickler OpenAI zu erzwingen. Zur Nachricht

4. US-Präsident Trump sagt offenbar vorbereiteten Angriff auf den Iran wieder ab

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben einen angeblich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran abgesagt. Zur Nachricht

5. HORNBACH Holding setzt sich vorsichtige Ziele

Der anhaltende Kostendruck wird den Baumarkt- und Baustoffekonzern HORNBACH Holding auch in den kommenden Monaten belasten. Zur Nachricht

6. Vonovia: Pfund-Anleihe und Kangaroo Bond begeben

Vonovia hat den Kapitalmarkt in Großbritannien und Australien angezapft. Zur Nachricht

7. Kongsberg-Aktie im Blick: Deutschland setzt bei F-35-Bewaffnung auf Raketen aus Norwegen

Deutschland hat nach Angaben des Waffenherstellers Kongsberg einen Vertrag über die Lieferung von luftgestützten Marschflugkörpern aus Norwegen im Wert von umgerechnet rund 324 Millionen Euro unterschrieben. Zur Nachricht

8. Verdi bei der Deutschen Telekom die Arbeitskampfmaßnahmen

Von der Ausweitung bundesweiter Streiks im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom ist auch Nordrhein-Westfalen betroffen. Zur Nachricht

9. Ölpreise bleiben auf hohem Niveau

Die Ölpreise zeigen sich unentschlossen. Brent hält sich bei einem Preis von 109,94 US-Dollar weitgehend stabil, WTI fällt unterdessen etwas deutlicher auf 102,64 US-Dollar.

10. Euro gibt zum Dollar nach

Der Euro zeigt sich zum Greenback am Morgen bei 1,1637 und damit etwas schwächer.

Bildquellen: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock.com

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