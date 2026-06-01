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10 vor 9

Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

23.06.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
76,80 USD -1,35 USD -1,73%
News
Ölpreis (WTI)
72,58 USD -1,28 USD -1,73%
News
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Charts|News|Analysen
Nikkei 225
69.788,4 PKT -2.565,6 PKT -3,55%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.163,1 PKT 72,6 PKT 1,78%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX im Minus erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,99 Prozent tiefer bei 24.890,00 Punkten

2. Börsen in Fernost tiefrot

In Tokio gibt der Nikkei 225 2,7 Prozent auf 70.402,43 Punkte ab, nachdem er zum Wochenstart noch ein neues Allzeithoch aufstellen konnte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um moderate 0,37 Prozent auf 4.147,55 Punkte nach unten.

In Hongkong verliert der Hang Seng unterdessen an Boden und steht 1,48 Prozent tiefer bei 23.417,26 Indexpunkten.

Am deutlichsten fällt das Minus jedoch beim südkoreanischen KOSPI aus, der zeitweise 8,11 Prozent auf 8.375,31 Stellen abrutscht.

3. Aktien von D-Wave, Rigetti & IonQ mit Kurssprung: Trump will bei Quantencomputern schneller vorankommen

US-Präsident Donald Trump hat eine beschleunigte Entwicklung von Quantencomputern und deren Einsatz durch die amerikanische Regierung angeordnet. Zur Nachricht

4. Sanofi-Aktie: Medikament gegen Multiple Sklerose erhält EU-Zulassung

Das französische Pharmaunternehmen Sanofi hat die Zulassung der EU für ein neues Medikament gegen Multiple Sklerose (MS) erhalten. Zur Nachricht

5. Roche-Tochter Chugai Pharmaceutical: Offenbar erstmals Zulassung für NF2-Medikament in Japan

Die japanische Regierung hat in einer weltweit ersten Zulassung dieser Art ein Medikament zur therapeutischen Behandlung von Neurofibromatose Typ 2 (NF2) zugelassen. Zur Nachricht

6. Brenntag-Aktie zieht an: Starke Nachfrage veranlasst Prognoseanhebung für 2026

Der Chemikalienhändler Brenntag hebt nach einem guten zweiten Quartal seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2026 an. Zur Nachricht

7. RWE erhöht Beteiligung an Amprion und schließt Kapitalerhöhung zur Finanzierung ab - Aktie in Rot

RWE hat ihre angekündigte Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Kauf einer Mehrheit an Amprion erfolgreich abgeschlossen. Zur Nachricht

8. Deutsche Telekom erhält Rating-Upgrade von Fitch - Aktie dennoch unter Druck

Fitch Ratings hat das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der Deutschen Telekom von BBB+ auf A- angehoben. Zur Nachricht

9. Ölpreise im Minus

Die Ölpreise geben am Dienstag nach.

10. Euro kaum verändert

Der Euro gibt minimal zum US-Dollar nach.

Bildquellen: SP-Photo / Shutterstock.com

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