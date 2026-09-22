Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

22.09.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Experten warnen vor einer wackligen Bitcoin-Rally, Ölpreise steigen leicht nach Verlusten, und der Euro bleibt kaum bewegt.

• Volkswagen erhöht beim Sparprogramm, Roche erhält EU-Zulassung für Augenmedikament, und NVIDIA-Chef Jensen Huang wird beim Trump-Xi-Staatsbankett erwartet.

• Der DAX und TecDAX dürften den Handelstag höher beginnen, während die Börsen in Fernost unterschiedlich abschneiden.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vor Gewinnen

Der DAX sowie der TecDAX dürften höher in den Dienstagshandel einsteiegen.

2. An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen

In Tokio legte der Nikkei 225 am Freitag schlussendlich 1,38 Prozent auf 65.018,95 Punkte zu. Wie am Montag bleibt er auch heute geschlossen.

Werbung

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,04 Prozent auf 3.948,49 Zähler nach unten.

In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben 0,18 Prozent auf 25.090,64 Punkte.

3. VW legt beim Sparprogramm nach – Volkswagen-Aktie im Fokus

VW will beim laufenden Sparprogramm der Kernmarke die Schlagzahl erhöhen. Zur Nachricht

Werbung

4. Roche-Aktie: Pharmakonzern erhält EU-Zulassung für Augenmedikament Susvimo

Roche darf sein Augenmedikament Susvimo künftig auch in der Europäischen Union vermarkten. Die EU-Zulassung eröffnet dem Pharmakonzern damit einen weiteren Absatzmarkt. Zur Nachricht

5. NVIDIA-Aktie: Was Jensen Huangs erwartete Teilnahme am Trump-Xi-Staatsbankett für Anleger bedeutet

Am Donnerstag empfängt Donald Trump Chinas Präsidenten Xi Jinping mit einem Staatsbankett, zu dem offenbar auch NVIDIA-Chef Jensen Huang erwartet wird. Zur Nachricht

6. SpaceX-Aktie: Cathie Wood sieht eine 10-Billionen-Dollar-Chance - Was ist wirklich dran?

Ein Post von Cathie Wood zu Starship-Flügen und Starlink-Umsätzen lässt Anleger neu über die Bewertung von SpaceX nachdenken, Elon Musk widerspricht nicht. Zur Nachricht

7. KI-Aktien wie NVIDIA, AMD und Co. vor Rally? BofA sieht neuen Chip-Boom - Chancen für Anleger im Blick

Bank of America schraubt ihre Wachstumsprognose für die US-Chipindustrie deutlich nach oben, was Anleger von NVIDIA, AMDund Co. aufhorchen lässt. Zur Nachricht

8. Bitcoin-Rally steht laut Experten auf wackligen Beinen: Bietet sich jetzt eine günstige Einstiegschance bei BTC?

Nach dem Scheitern des CLARITY Act und dem darauffolgenden Kursrutsch fragen sich Anleger, ob der Rückschlag bei Bitcoin eine Chance oder eine Warnung ist. Zur Nachricht

9. Ölpreise machen nach viertägiger Verlustserie leichte Gewinne

Die Ölpreise sind am Dienstag nach den Verlusten der vergangenen Tage wieder etwas angestiegen.

10. Euro kommt kaum vom Fleck

Der Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt.