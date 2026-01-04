Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - Beyond Meat zieht verspätet Bilanz
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX kaum verändert erwartet
Der DAX dürfte am Dienstag nahe der Nulllinie starten.
2. Börsen in Fernost geben mehrheitlich nach
In Tokio rutscht der Nikkei 225 zeitweise 0,86 Prozent ab auf 51.438,22 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite stellenweise auf Vortagesniveau bei 3.924,11 Zählern.
In Hongkong fällt der Hang Seng zwischenzeitlich 0,39 Prozent auf 24.654,57 Stellen.
3. Airbus-Aktie: Milliardenauftrag aus Kanada für Tanker-Flotte gesichert
Die kanadische Regierung hat Aufträge im Wert von 1,5 Milliarden Kanadischen Dollar (ca. 0,94 Milliarden Euro) an Airbus vergeben, um Kanadas neue Flotte aus CC-330 Husky-Tankflugzeugen einsatzbereit zu halten. Zur Nachricht
4. Siemens Energy-Aktie in Grün: Experte bestätigt 'Overweight' und sieht starke Zahlen
JPMorgan zeigt sich nach einem Analystencall optimistisch für Siemens Energy. Auch mittelfristig bleiben die Aussichten laut Analysten attraktiv - trotz geopolitischer Risiken. Zur Nachricht
5. Beyond Meat liefert Quartalszahlen nach
Nach US-Börsenschluss öffnet Beyond Meat heute verspätet seine Bücher für das abgelaufene Jahresviertel. Bisherige Bilanzergebnisse der Saison im Fokus und weitere Termine
6. BVB-Aktie: Abwehr-Ass Nico Schlotterbeck dementiert Fortschritte bei Vertragsverlängerung
Dortmunds Leistungsträger und DFB-Profi Nico Schlotterbeck spricht nach dem Länderspiel gegen Ghana über die Fortschritte bei seiner Vertragsverlängerung. Zur Nachricht
7. Rheinmetall-Aktie im Blick: Selenskyj widerspricht Papperger nach Drohnen-Debatte
Selenskyj reagiert scharf auf Aussagen von Rheinmetall-Chef Papperger. Der ukrainische Präsident betont die technologische Stärke seines Landes im Drohnenkrieg. Zur Nachricht
8. Nahost-Konflikt: Donald Trump äußert Bereitschaft zu Waffenstillstand trotz Hormus-Blockade
US-Präsident Trump hat seinen Beratern mitgeteilt, dass er bereit sei, die US-Militärkampagne gegen den Iran zu beenden, auch wenn die Straße von Hormus weitgehend geschlossen bleibe. Zur Nachricht
9. Ölpreise stagnieren
Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag ohne große Kurssprünge. Im Gegenteil: Die Nordseesorte Brent nähert sich sogar wieder der 110-US-Dollar-Marke.
10. Euro kaum verändert
Der Euro zeigt sich zum US-Dollar kaum verändert.
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