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10 vor 9

Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - Beyond Meat zieht verspätet Bilanz

31.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Beyond Meat-Aktie mit verspäteter Bilanz im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum verändert erwartet

Der DAX dürfte am Dienstag nahe der Nulllinie starten.

2. Börsen in Fernost geben mehrheitlich nach

In Tokio rutscht der Nikkei 225 zeitweise 0,86 Prozent ab auf 51.438,22 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite stellenweise auf Vortagesniveau bei 3.924,11 Zählern.

In Hongkong fällt der Hang Seng zwischenzeitlich 0,39 Prozent auf 24.654,57 Stellen.

3. Airbus-Aktie: Milliardenauftrag aus Kanada für Tanker-Flotte gesichert

Die kanadische Regierung hat Aufträge im Wert von 1,5 Milliarden Kanadischen Dollar (ca. 0,94 Milliarden Euro) an Airbus vergeben, um Kanadas neue Flotte aus CC-330 Husky-Tankflugzeugen einsatzbereit zu halten. Zur Nachricht

4. Siemens Energy-Aktie in Grün: Experte bestätigt 'Overweight' und sieht starke Zahlen

JPMorgan zeigt sich nach einem Analystencall optimistisch für Siemens Energy. Auch mittelfristig bleiben die Aussichten laut Analysten attraktiv - trotz geopolitischer Risiken. Zur Nachricht

5. Beyond Meat liefert Quartalszahlen nach

Nach US-Börsenschluss öffnet Beyond Meat heute verspätet seine Bücher für das abgelaufene Jahresviertel. Bisherige Bilanzergebnisse der Saison im Fokus und weitere Termine

6. BVB-Aktie: Abwehr-Ass Nico Schlotterbeck dementiert Fortschritte bei Vertragsverlängerung

Dortmunds Leistungsträger und DFB-Profi Nico Schlotterbeck spricht nach dem Länderspiel gegen Ghana über die Fortschritte bei seiner Vertragsverlängerung. Zur Nachricht

7. Rheinmetall-Aktie im Blick: Selenskyj widerspricht Papperger nach Drohnen-Debatte

Selenskyj reagiert scharf auf Aussagen von Rheinmetall-Chef Papperger. Der ukrainische Präsident betont die technologische Stärke seines Landes im Drohnenkrieg. Zur Nachricht

8. Nahost-Konflikt: Donald Trump äußert Bereitschaft zu Waffenstillstand trotz Hormus-Blockade

US-Präsident Trump hat seinen Beratern mitgeteilt, dass er bereit sei, die US-Militärkampagne gegen den Iran zu beenden, auch wenn die Straße von Hormus weitgehend geschlossen bleibe. Zur Nachricht

9. Ölpreise stagnieren

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag ohne große Kurssprünge. Im Gegenteil: Die Nordseesorte Brent nähert sich sogar wieder der 110-US-Dollar-Marke.

10. Euro kaum verändert

Der Euro zeigt sich zum US-Dollar kaum verändert.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com

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