10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte am Dienstag mit leicht höherer Tendenz in den Handel starten.

2. Börsen in Fernost gespalten - Nikkei und KOSPI stark

Nach der gestrigen Feiertagspause zieht der Nikkei 225 in Tokio zeitweise kräftige 3,91 Prozent auf 58.644,63 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite stellenweise 0,27 Prozent auf 3.548,34 Punkte.

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In Hongkong notiert der Hang Seng unterdessen 0,69 Prozent tiefer bei 22.230,17 Einheiten.

Der südkoreanische KOSPI springt derweil um 6,32 Prozent auf 5.006,03 Punkte an.

3. Huang-Effekt verpufft: Bitcoin kann vom Comeback des NVIDIA-Chefs nicht dauerhaft profitieren

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Wie gewonnen, so zerronnen: Der Bitcoin hat am Montag nur kurz von der im Zuge der Rückkehr von Jensen Huang auf den NVIDIA-Chefsessel wieder besseren Stimmung an den Finanzmärkten profitiert. Zur Nachricht

4. EU-Automarkt wächst dank E-Autos: BYD und Tesla legen zu – was das für die Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co. bedeutet

Hohe Benzin- und Dieselpreise treiben die Nachfrage nach E-Autos in der Europäischen Union weiter an. Zur Nachricht

5. Dell öffnet nachbörslich die Bücher

An der Wall Street rücken Dell-Aktien mit der anstehenden Bilanzvorlage in den Anlegerfokus. Zu erfolgten Bilanzen und weiteren Terminen im Überblick

6. VW-Aktie im Fokus: Letzter größerer Betrugsprozess der Dieselaffäre beginnt - Tarifrunde im Blick

Der Wolfsburger Autobauer VW muss sich an zwei Enden verteidigen. Auf der einen Seite beginnt der letzte größere Prozess der Dieselaffäre, auf der anderen eine weitere Tarifrunde. Zur Nachricht

7. Coca-Cola-Aktie im Blick: Brausekonzern holt neuen Finanzchef von Bristol Myers Squibb

Der Getränkekonzern Coca-Cola holt mit David Elkins seinen kommenden Finanzchef vom Pharmariesen Bristol-Myers Squibb. Zur Nachricht

8. Aktien von Deutsche Bank und Commerzbank im Fokus: Tarifkonflikt bei privaten Banken zieht sich hin

Die rund 150.000 Beschäftigten bei privaten Banken müssen weiter auf einen Tarifabschluss warten. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise ermäßigen sich am Dienstagmorgen, Brent notiert bei rund 89 US-Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro präsentiert sich zum US-Dollar kaum verändert.