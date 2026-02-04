10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.



1. DAX stabil erwartet

Am deutschen Aktienmarkt dürften sich die Anleger am Dienstag zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelseröffnung verbucht der DAX ein kleines Minus von 0,1 Prozent bei 24.993 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die wichtigsten Märkte in Fernost weisen am Montag grüne Vorzeichen aus.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:30 Uhr) einen Gewinn von 2,28 Prozent bei 57.650,54 Punkten. Im Handelsverlauf konnte erneut ein neues Allzeithoch erreicht werden.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite derweil um 0,16 Prozent auf 4.129,57 Zähler.

Der Hang Seng zieht unterdessen um 0,41 Prozent auf 27.139,94 Zähler an.

3. ON Semiconductor-Aktie schwächer: Halbleiterhersteller mit Gewinneinbruch

Die Viertquartalszahlen von ON Semiconductor rückten am Montag nachbörslich in den Anlegerfokus. So fiel die Bilanz aus. Zur Nachricht

4. TUI: Prognose für Geschäftsjahr 2025/26 bestätigt - Umsatz stabil

Der Reisekonzern TUI hat im ersten Geschäftsquartal 2025/26 bei einem stabilen Umsatz operativ deutlich mehr verdient als erwartet und die Jahresprognose bestätigt. Zur Nachricht

5. TeamViewer mit vorsichtigem Ausblick für 2026

TeamViewer hat einen vorsichtigen Ausblick für das laufende Jahr abgegeben. Zur Nachricht

6. Robinhood-Bilanz könnte für Bewegung sorgen

Am Abend steht nach dem Handelsende an der Wall Street die Quartals- und Jahresbilanz von Robinhood auf der Agenda. Was Analysten erwarten

7. Siemens: Fitch bestätigt IDR-Rating

Die Ratingagentur Fitch hat das langfristige Ausfallrating (IDR) von Siemens bestätigt. Zur Nachricht

8. Talanx mit Gewinnsprung in 2025

Talanx hat im abgelaufenen Jahr einen kräftigen Gewinnanstieg erzielt und die Rendite deutlich verbessert. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag kaum verändert.

10. Euro nahezu unbewegt

Der Euro verändert sich am Dienstag kaum zum Dollar.