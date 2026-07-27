DAX 26.247 +0,9%ESt50 6.476 +0,8%MSCI World 4.905 +1,2%Top 10 Crypto 8,26 +1,0%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.258 +0,2%Euro 1,1510 -0,0%Öl 84,9 +1,3%Gold 4.064 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
10 vor 9

Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - SpaceX, AMD & BioNTech öffnen Bücher

Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen - SpaceX, AMD & BioNTech öffnen Bücher

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
84.91 USD 1.14 USD 1.36 %
News
Ölpreis (WTI)
80.85 USD 0.51 USD 0.63 %
News
Devisen
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1.15 USD 0.00 USD -0.02 %
Charts | News
Indizes
DAX 40
26,248.27 EUR 246.96 EUR 0.95 %
News | Analysen
Hang Seng
26,009.40 HKD 124.97 HKD 0.48 %
News | Analysen
Nikkei 225
63,957.53 JPY 202.63 JPY 0.32 %
News | Analysen
Shanghai Composite
3,809.66 CNY -22.60 CNY -0.59 %
News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Werbung

1. DAX dürfte Rekordlauf fortsetzen

Der DAX dürfte am Dienstag nach seinem Rekord zu Wochenbeginn zunächst in der Gewinnspur bleiben und den erfolgreichen Start in den Monat August bestätigen. Die Berichtssaison steht im Blick und dürfte weitere Impulse bringen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost zeigen sich auch am Dienstag uneinheitlich. Der Nikkei 225 verliert zeitweise überschaubare 0,05 Prozent auf 63.707,87 Punkte. Leichte Gewinen sind auf dem chinesischen Festland zu sehen, wo der Shanghai Composite 0,34 Prozent höher bei 3.822,78 Punkten notiert. In Hongkong fällt Hang Seng unterdessen um 0,78 Prozent auf 25.806,17 Zähler.

3. Gewinnsprung bei Continental dank starkem Reifengeschäft: Aktie vor neuem Schub?

Werbung

Continental hat im zweiten Quartal die Profitabilität deutlich gesteigert und beim bereinigten EBIT die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz ging zurück. Zur Nachricht

4. Lufthansa kassiert Gewinn-Ausblick - jetzt droht ein Ergebnisrückgang?

Lufthansa passt ihre Ergebnisprognose für 2026 an. Grund sind unter anderem die hohe Kerosinpreis-Volatilität. Zur Nachricht

5. Evonik mit starkem zweiten Quartal und bestätigter Jahresprognose

Evonik Industries hat im zweiten Quartal von höheren Verkaufsmengen und Preisen sowie Engpässen bei asiatischen Wettbewerbern profitiert. Die Prognose steht. Zur Nachricht

Werbung

6. Aktien von SpaceX & Co. im Fokus - wichtige Geschäftszahlen voraus

Vor US-Börsenstart wartet BioNTech mit der Zahlenvorlage auf. Nach der Schlussglocke an der Wall Street legen SpaceX und AMD ihre Bilanzen vor. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

7. Fresenius Medical Care übertrifft in Q2 die Erwartungen - Aktie dennoch leichter

FMC hat im zweiten Quartal 2026 besser abgeschnitten als erwartet. So profitierte der Dialysedienstleister von einem starken Ergebnis im Segment Care Delivery. Zur Nachricht

8. Zalando-Aktie: Gewinn- und Umsatzziele konkretisiert - Wachstum zweistellig

Zalando hat im zweiten Quartal zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Bruttowarenvolumen GMV sowie operativem Gewinn EBIT verzeichnet und dabei vom Beitrag von ABOUT YOU profitiert. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag etwas fester: Brent kletterte auf 84,95 US-Dollar, WTI auf 81,06 US-Dollar je Barrel.

10. Euro zum Dollar wenig verändert

Der Euro zeigt sich zum Dollar am Morgen bei 1,1505 und damit nur wenig verändert.

Bildquellen: mitifoto / Shutterstock.com