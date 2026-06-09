Donnerstag in Frankfurt: 10 Fakten zum Börsengeschehen

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08:00

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vor Erholung

Der DAX dürfte sich nach den kräftigen Verlusten am Vortag am Donnerstag stabilisieren.

2. Börsen in Fernost gespalten

In Tokio steigt der Nikkei 225 zeitweise um 1,30 Prozent auf 67.687,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ist unterdessen auch ein Plus zu sehen: Der Shanghai Composite legt um 0,35 Prozent zu auf 3.984,82 Zähler.

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Der Hang Seng verliert ebenso 1,08 Prozent auf 23.938,14 Einheiten.

3. https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/ipo-kommt-boersendebuet-mit-daempfer-mastsysteme-hersteller-smag-schafft-boersengang-gerade-so-15788089

SMAG Mobile Antenna Masts hat seinen Börsengang mit einem Ausgabepreis von 46 Euro je Aktie abgeschlossen. Der angestrebte Nettoerlös wird jedoch verfehlt. Zur Nachricht

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4. TKMS-Aktie: Haushaltsausschuss billigt milliardenschweren Fregattenkauf

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat die Beschaffung von vier Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU für die Deutsche Marine gebilligt. Zur Nachricht

5. VW-Aktie im Fokus: Autobauer berät über weitere Sparmaßnahmen - Belegschaft geht auf die Straße

Begleitet von einem bundesweiten Aktionstag der IG Metall berät bei VW am Donnerstag der Aufsichtsrat über neue Sparpläne des Vorstands. Zur Nachricht

6. Airbus-Aktie: Konzern sieht langfristig steigende Nachfrage - Auslieferungstempo im Juni erhöht

Airbus rechnet bis 2045 mit einer Verdoppelung des weltweiten Luftverkehrs. Gleichzeitig steigerte der Konzern im Juni seine Auslieferungen auf 89 Maschinen. Zur Nachricht

7. Kontron-Aktie: Techunternehmen von Ennoconn-Übernahmeangebot ab - Preis 'unangemessenen'

Kontron empfiehlt seinen Aktionären, das Pflichtangebot des Großaktionärs Ennoconn nicht anzunehmen. Der Angebotspreis sei finanziell nicht angemessen. Zur Nachricht

8. SCHOTT Pharma-Aktie: Umsatz- und Ergebnisprognose angehoben

SCHOTT Pharma hat im dritten Geschäftsquartal beim Umsatz die Markterwartungen deutlich übertroffen und hebt den Ausblick für das Gesamtjahr an. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen leicht an

Die Ölpreise legen nach den kräftigen Anstiegen der vergangenen Tage nur etwas zu. Zur Nachricht

10. Euro etwas fester

Der Euro gewinnt etwas an Boden zum US-Dollar.