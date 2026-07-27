Donnerstag in Frankfurt: 10 Fakten zum Börsengeschehen

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20.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX stabil

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,02 Prozent tiefer bei 26.087,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost erholt

In Tokio steigt der Nikkei 225 zur Wochenmitte 1,28 Prozent auf 66.165,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt unterdessen der Shanghai Composite 0,28 Prozent auf 3.905,23 Zähler zu.

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In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 1,14 Prozent auf 25.786,32 Punkten.

Kräftig aufwärts geht es in Südkorea, wo der KOSPI um 5,61 Prozent auf 6.834,17 Punkte klettert.

3. Nach gescheiterten Verhandlungen: Trump droht Iran mit "Wirtschaftskrieg"

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Vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei den Verhandlungen mit Teheran hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit einem beispiellosen "Wirtschaftskrieg" gedroht. Zur Nachricht

4. Fed-Protokoll sorgt für Aufsehen: Drei Notenbanker wollten Zinserhöhung

Drei Notenbanker stimmten im Juli 2026 gegen die Fed-Entscheidung, und das Protokoll offenbart mehr hawkishe Stimmen als bekannt. Zur Nachricht

5. Ceconomy-Aktie: China droht EU-Kommission mit Gegenmaßnahmen wegen JD.com-Deal

China hat der Europäischen Union wegen ihrer Untersuchung zur geplanten Übernahme der MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy durch den chinesischen Onlinehändler JD.com mit Gegenmaßnahmen gedroht. Zur Nachricht

6. Goldpreis: Höchststand seit Ende Mai erreicht

Nach der gestrigen Rally zeigt sich der Goldpreis im frühen Donnerstagshandel auf dem erhöhten Niveau stabil. Zur Nachricht

7. Walmart oder Costco? Diese Dividenden-Aktie ist laut Experten die bessere Wahl

Ein aktueller Vergleich stellt Dividendenkönig Walmart und Sonderdividenden-Zahler Costco gegenüber und kommt zu einem klaren Ergebnis. Zur Nachricht

8. Icahn Enterprises zugekauft: In diese Aktien investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026

Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2026 nur überschaubare Änderungen. So setzte sich das Portfolio zusammen. Zur Nachricht

9. Ölpreise gespalten

Die Ölpreise zeigen sich uneinheitlich. Während der WTI-Preis abgibt, legt der Brent-Preis leicht zu.

10. Euro stabil

Der Euro gibt zum US-Dollar minimal nach.