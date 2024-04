10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor Startgewinnen

Der deutsche Leitindex DAX zeigt sich am Donnerstag vorbörslich wenig verändert und könnte sich zum Auftakt in der Nähe eines Rekordhochs halten, das am Dienstag bei 18.567 Zählern erzielt worden war. Dennoch rechnen Marktbeobachter mit Zurückhaltung auf Anlegerseite, da am Freitag mit der Veröffentlichung des offiziellen US-Arbeitsmarktberichtes das konjunkturelle Highlight der Woche auf der Agenda steht.

2. Japans Börsen fest

Die asiatischen Indizes geht es am Donnerstag fester zu. In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 1,01 Prozent auf 39'849,57 Punkte. Auf dem chinesischen Festland findet unterdessen kein Handel statt: Am Vortag verlor der Shanghai Composite 0,18 Prozent auf 3.069,30 Stellen. Der Hang Seng bleibt heute ebenfalls in der Pause, dort war es am Vortag 1,22 Prozent bei 16.725,10 Zählern in den Feierabend gegangen.

3. Vonovia begibt Social Bond über mehrere Hundert Millionen Euro

Der Wohnimmobilienkonzern Vonovia hat einen unbesicherten Social Bond mit einer Laufzeit von zehn Jahren begeben. Zur Nachricht

4. Sanofi erzielt Einigung in Streit um Medikament Zantac

Sanofi hat eine grundsätzliche Einigung zur Beilegung von etwa 4.000 Klagen im Zusammenhang mit dem Vorwurf erzielt, sein Sodbrennen-Medikament Zantac habe Krebs verursacht. Zur Nachricht

5. Redcare Pharmacy wächst im 1. Quartal kräftig

Redcare Pharmacy hat den Umsatz im ersten Quartal um 50,5 Prozent auf 560 Millionen Euro gesteigert. Zur Nachricht

6. GRENKE steigert Neugeschäft zum Jahresstart

Der Leasingspezialist GRENKE ist mit mehr Geschäft ins Jahr gestartet. Zur Nachricht

7. DEUTZ-Aktie höher: DEUTZ schließt Torqeedo-Verkauf ab

Der Motorenhersteller DEUTZ hat wie angekündigt seine Elektromotorboot-Tochter Torqeedo an den japanischen Konzern Yamaha verkauft. Zur Nachricht

8. Apple denkt offenbar über Haushalts-Roboter nach

Apple erwägt offenbar den Einstieg ins Geschäft mit Roboter-Technik fürs Zuhause. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu - Brent-Preis knapp unter 90 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach jüngsten Aussagen des Ölverbunds Opec+ zur Förderpolitik an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage angeknüpft. Am Morgen legten die Notierungen aber nur noch leicht zu und hielten sich knapp unter dem Fünf-Monats-Hoch, das sie am Mittwoch erreicht hatten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 89,59 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 20 Cent auf 85,63 Dollar.

10. Euro legt zum Dollar zu

Der Euro ist am Donnerstag weiter gestiegen. Im Vergleich zum Vortag hielten sich die Kursgewinne am Morgen aber in Grenzen. Die Gemeinschaftswährung Euro wurde bei 1,0844 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.