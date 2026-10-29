Donnerstag in Frankfurt: 10 Fakten zum Börsengeschehen - EZB-Zinsentscheid voraus - Intel, Amazon und Strategy vor Zahlen im Blick

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29.10.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Ölpreise und Wechselkurse, insbesondere der Euro, beeinflussen die aktuelle Marktlage.

• Die Bilanzsaison nimmt Fahrt auf, mit wichtigen Quartalszahlen von Unternehmen wie Intel, Coinbase, Strategy und Amazon.

• Der DAX zeigt aktuelle Kursentwicklungen, während die Börsen in Fernost ebenfalls im Blick sind.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX etwas fester erwartet

Der DAX steigt rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,23 Prozent auf 25.763,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneins

Der Nikkei 225 steigt 1,12 Prozent auf 64.668,11 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,57 Prozent tiefer bei 3.660,41 Zählern.

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In Hongkong verliert daneben der Hang Seng 0,08 Prozent auf 23.076,97 Punkte.

3. VW-Aktie: Milliardenverlust im dritten Quartal

Volkswagen ist im dritten Quartal tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Wolfsburger Autobauer verbuchte in den Monaten Juli bis September einen Verlust in Milliardenhöhe. Zur Nachricht

4. adidas-Aktie: Sportartikelhersteller verbucht deutlich höheren Überschuss

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adidas hat im dritten Quartal auch unter dem Strich deutliche Gewinnsteigerungen verzeichnet und die viel beachtete operative Gewinnmarge (EBIT-Marge) signifikant verbessert. Zur Nachricht

5. Bilanzsaison nimmt Fahrt auf: Intel, Coinbase, Strategy und Amazon gewähren Blick in die Bücher

An der Wall Street rücken nach Börsenschluss unter anderem Intel, Strategy, Coinbase und Amazon mit der Vorlage ihrere Quartalszahlen in den Fokus. Ausblicke, Termine und Ergebnisse

6. AIXTRON-Aktie: Halbleiterausrüster wird zuversichtlicher für 2027

Der Anlagenbauer für die Chipindustrie AIXTRON rechnet auch wegen des andauernden weltweiten Ausbaus von KI-Rechenkapazitäten mit einer weiterhin starken Nachfrage. Zur Nachricht

7. Microsoft-Aktie im Höhenflug: Tech-Riese begeistert mit starken Zahlen

Microsoft hat am Mittwochabend die Geschäftszahlen für das vergangene Quartal vorgelegt. Die Reaktion der Anleger ließ nicht lange auf sich warten. Zur Nachricht

8. Alphabet-Aktie rutscht kräftig ab: Google-Mutter kann hohen Erwartungen nicht standhalten

Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal mit seinem Umsatz die Wall-Street-Erwartungen verfehlt. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen.

10. Euro sinkt

Der Euro fällt zum US-Dollar zurück.