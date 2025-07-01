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Donnerstag in Frankfurt: 10 Fakten zum Börsengeschehen - Intel und SAP legen Bilanz vor

23.04.26 08:00 Uhr
Donnerstag in Frankfurt: 10 Fakten zum Börsengeschehen - Intel und SAP legen Bilanz vor | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslichen auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio notierte der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,93 Prozent tiefer bei 59.032,52 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,79 Prozent auf 4.073,71 Indexpunkte.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,12 Prozent auf 25.870,37 Einheiten nach.

3. Tesla-Aktie springt an: Elektroautopionier überrascht positiv - Erwartungen übertroffen

Für Tesla-Anleger wurde es am Mittwoch nach US-Börsenschluss spannend: Der E-Autopionier hat seine Bücher geöffnet. So lief das Geschäftsquartal. Zur Nachricht

4. STMicroelectronics-Aktie schwächelt: Gewinn des Infineon-Rivalen steigt - Erwartungen nicht erfüllt

Der Halbleiterhersteller STMicroelectronics hat seine Zahlen für das erste Jahresviertel präsentiert. So sind sie ausgefallen. Zur Nachricht

5. Intel und SAP öffnen am Abend die Bücher

Am Abend gewähren unter anderem Intel und SAP den Anlegern einen Einblick in ihre jüngste Geschäftsentwicklung. Bereits im Vorfeld dürften die Aktien in den Börsenfokus rücken. Zu den Prognosen und weiteren Terminen

6. KI-Sorgen belasten IBM-Aktie - Softwareumsatz wie erwartet gestiegen

Das IT-Unternehmen IBM hat mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Sorgen von Anlegern um Verwerfungen seines Geschäfts durch Künstliche Intelligenz nicht zerstreuen können. Zur Nachricht

7. RTL-Aktie höher: EU-Kommission winkt Milliardenzukauf von Sky durch - Das sind die Pläne von RTL

Nach der genehmigten Übernahme des Pay-TV-Senders Sky durch die RTL Group hat RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter erste Pläne für die Sportberichterstattung genannt. Zur Nachricht

8. Sartorius-Aktie: Prognose nach robustem Auftaktquartal bestätigt

Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius hat im ersten Quartal Umsatz und operativen Gewinn gesteigert, blieb damit aber leicht hinter den Analystenerwartungen zurück. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Donnerstag mit der Sorge über ein Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg weiter zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent mit Lieferung im Juni wurde bei 103,23 US-Dollar gehandelt und damit mehr als ein Prozent über dem Niveau vom Vortag.

10. Euro im Blick

Der Euro bewegt sich am Morgen bei 1,1708 US-Dollar.

Bildquellen: REDPIXEL.PL / Shutterstock.com

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