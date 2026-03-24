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10 vor 9

Entspannungssignale aus Nahost? Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen: GameStop & Xiaomi öffnen die Bücher

24.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Anleger behalten Aktien von Xiaomi und GameStop vor Zahlen im Blick | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX vor erneutem Rücksetzer

Die jüngste Zwischenerholung am deutschen Aktienmarkt erweist sich angesichts der anhaltenden Unsicherheiten im Iran-Krieg als kurzes Strohfeuer. Für den Dienstag zeichnet sich bereits vor Handelsbeginn für den DAX ein deutlicher Rückschlag ab.

2. Börsen in Fernost erholt

Die Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag fester. In Tokio gewann der Nikkei 225 1,43 Prozent auf 52.252,28 Punkte. Auf dem chinesischen Festland geht es in ähnlichem Maße nach oben: Der Shanghai Composite verzeichnet ein Plus von 1,55 Prozent auf 3.872,27 Indexpunkte. Ebenso aufwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng rückt zeitweise um 2,29 Prozent auf 24.940,30 Punkte nach vorn.

3. Atom-Deal in Sicht? Trump verkündet Annäherung - Teheran spricht von "Fake News"

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Während US-Präsident Donald Trump trotz gegenteiliger Signale aus dem Iran Hoffnung auf ein mögliches Abkommen zur Beendigung des Krieges verbreitet, gehen die Kämpfe vorerst weiter. Zur Nachricht

4. Durchbruch nach acht Jahren: EU und Australien einigen sich auf Freihandelsabkommen

Die Europäische Union und Australien haben nach rund acht Jahren die Verhandlungen über ein umfassendes Freihandelsabkommen abgeschlossen. Zur Nachricht

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5. Xiaomi und GameStop vor Zahlen

In den Fokus rücken am späten Vormittag die Jahreszahlen von Xiaomi. Nach Wall Street-Schluss folgt dann noch Videospiele-Händler GameStop. Was Analysten erwarten

6. SAP-Aktie fällt nach Gegenwind durch Analyst: JPMorgan senkt Kursziel deutlich und stuft Aktie ab

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SAP SE von 260 auf 175 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Zur Nachricht

7. Lufthansa: Airlines pausieren Flüge in Nahen Osten länger als geplant

Aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten setzen Flüge in die Region länger aus als zunächst angenommen - auch die Lufthansa. Zur Nachricht

8. EU-Automarkt mit leichtem Plus: Absatzrally in der EU verleiht BYD-Aktie spürbaren Rückenwind

Der Automarkt in der EU ist im Februar leicht gewachsen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise legen am Dienstag erneut zu: Brent kostet 102,81 US-Dollar und damit rund 3 Prozent mehr, WTI steigt ebenfalls um rund drei Prozent auf 91,11 US-Dollar je Barrel.

10. Euro zum Dollar tiefer

Der Euro zeigt sich am Dienstag zum US-Dollar bei 1,1584 und damit etwas schwächer.

Bildquellen: alphaspirit / Shutterstock.com