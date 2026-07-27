Fed-Protokoll heute Abend: Die 10 wichtigsten Fakten zum Wochenhalbzeit-Handel

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19.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Ölpreise und der Eurokurs entwickeln sich weiterhin, was Auswirkungen auf die Wirtschaft und Investitionen hat.

• Die Börsen in Fernost verzeichnen ebenfalls Veränderungen, die Einfluss auf die globale Marktlage haben.

• Der DAX zeigt aktuelle Bewegungen und Entwicklungen, die im Handelsverlauf beobachtet werden können.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX mit leichten Verlusten erwartet

Der DAX dürfte trotz tiefroter Vorgaben nur leicht tiefer in den Handel starten. Die Vorgaben aus Asien sind schwach, dennoch zeigt sich der heimische Leitindex recht robust. Am Abend steht das Fed-Protokoll der US-Notenbank auf der Agenda, das für Bewegung sorgen dürfte.

2. Börsen in Fernost teils tiefrot

An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch auf breiter Front abwärts. In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise 3,22 Prozent auf 65.289,94 Punkte. Auf dem chinesischen Festland rutscht unterdessen der Shanghai Composite 2,40 Prozent auf 3.894,50 Zähler ins Minus. In Hongkong verliert der Hang Seng zeitweise 0,26 Prozent auf 25.408,94 Punkte. Kräftig abwärts geht es in Südkorea, wo der KOSPI um 5,46 Prozent auf 6.494,98 Punkte einbricht.

3. IPO ein großer Erfolg: Roboterbauer Unitree startet mit über 600 Prozent Kursplus

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Fulminanter Börsenstart für Unitree: Die Aktie des chinesischen Robotikherstellers legte zum Handelsauftakt 629 Prozent zu. Zur Nachricht

4. Heidelberger Druckmaschinen bleibt trotz schwachen Quartals bei Jahreszielen

Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen hat im ersten Geschäftsquartal die Zurückhaltung der Kunden zu spüren bekommen. Zur Nachricht

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5. Trump pausiert Zölle gegen Kanada und will dafür Öl-Pipeline

Kurz vor dem Inkrafttreten neuer Zölle auf eine Reihe von kanadischen Produkten hat US-Präsident Donald Trump seine Pläne auf Eis gelegt. Zur Nachricht

6. OpenAI startet Werbegeschäft in Europa und zieht bei KI-Sicherheit die Zügel an

OpenAI setzt bei ChatGPT auf neue Einnahmen durch Werbung - und muss zugleich die Risiken leistungsfähiger KI-Modelle stärker kontrollieren. Zur Nachricht

7. Meta wegen App-Nutzung durch Kinder vor Gericht

Für den Facebook-Konzern Meta hat ein potenziell folgenschwerer Prozess begonnen, in dem es um die Nutzung seiner Apps durch Kinder geht. Zur Nachricht

8. RWE-Aktie vor dem nächsten Sprung? JPMorgan sieht Potenzial

JPMorgan hat das Kursziel für RWE von 65,00 auf 68,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise weiter hoch

Die Ölpreise zeigen sich weiter auf hohem Niveau. Brent kostet am Morgen 91,68 US-Dollar je Barrel, für WTI wird ein Preis von 85,58 US-Dollar aufgerufen.

10. Euro zum Dollar etwas fester

Der Euro wird am Morgen bei 1,1590 US-Dollar gehandelt und legt somit etwas zu.