10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX stärker erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag kräftig anziehen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,9 Prozent höher bei 24.831 Punkten.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die Börsen in Fernost weisen am Freitag grüne Vorzeichen aus.

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In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (07:40 Uhr) einen Gewinn von 2,76 Prozent bei 63.384,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,91 Prozent auf 4.114,41 Punkte.

In Hongkong legt der Hang Seng unterdessen 1,23 Prozent auf 25.697,76 Punkte zu.

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3. Alphabet-Aktie: Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen

Waymo hat seinen Robotaxi-Dienst in zwei US-Städten ausgesetzt, nachdem zwei der selbstfahrenden Autos nach heftigen Regenfällen auf überfluteten Straßen steckengeblieben waren. Zur Nachricht

4. HHLA-Aktie: Senat sieht Investitionsbedarf im Hamburger Hafen bei acht Milliarden

Bis Ende des Jahrzehnts schätzt der rot-grüne Senat den Investitionsbedarf für die zivilen und militärischen Nutzungen des Hamburger Hafens auf mehr als acht Milliarden Euro. Zur Nachricht

5. Amazon-Aktie im Fokus: Neuer Logistikdienst setzt FedEx und UPS unter Druck

Amazon öffnet sein Logistiknetzwerk für alle Unternehmen und löst damit Kursverluste bei FedEx und UPS aus. Ist der Schritt für die Konkurrenz wirklich so gefährlich? Zur Nachricht

6. KNDS-Aktie im Fokus - Rüstungskonzern hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest

Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS treibt seine Börsenpläne trotz politischer Vorbehalte aus Berlin weiter voran und hält unverändert an seinem ursprünglichen Zeitplan fest. Zur Nachricht

7. SoftBank-Aktie nach KI-Rally nahe Allzeithoch - Lohnt sich ein Einstieg noch?

Die SoftBank-Aktie erlebt dank des KI-Booms und neuer IPO-Spekulationen einen massiven Höhenflug. Doch nach der Rally steigen auch die Risiken. Zur Nachricht

8. Samsung-Aktie: Gewewrkschaft stimmt über Jahresprämie von Hunderttausenden Euro ab

Über eine Jahresprämie von umgerechnet mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf stimmen die Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft nach einem abgewendeten Generalstreik ab. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise (Brent) zeigen am Freitagmorgen einen Rückgang.

10. Euro kaum bewegt

Der Euro zeigt sich zum US-Dollar stabil.