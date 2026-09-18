Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

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18.09.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX dürfte mit verhaltenen Verlusten in den Freitagshandel einsteigen. Trotz eines schwächer erwarteten Auftakts steuert der Leitindex am Freitag auf ein positives Wochenergebnis zu.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

In Tokio legt der Nikkei 225 zeitweise 1,66 Prozent auf 65.197,95 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zwischenzeitlich um 1,04 Prozent auf 3.916,07 Zähler nach oben. In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben 0,82 Prozent auf 24.806,08 Punkte.

3. VW-Konzernbetriebsrat fordert Beschäftigungsgarantien für deutsche Autoindustrie

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Volkswagen (VW)-Konzernbetriebsratschefin Daniela Cavallo verlangt von den Unternehmen in der Autoindustrie verbindliche Zusagen zum Erhalt von Arbeitsplätzen in Deutschland. Zur Nachricht

4. Rheinmetall-Aktie im Fokus: Erster deutscher F-35-Kampfjet ausgeliefert

Deutschland erhält den ersten bestellten F-35-Kampfjet von Lockheed Martin. Die Tarnkappenjets sollen den Tornado ablösen. Zur Nachricht

5. Bank of Japan erhöht Leitzins auf 1,25 Prozent - Höchster Wert seit 1995

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Japans Notenbank hebt den Leitzins auf 1,25 Prozent. Das könnte globale Kapitalströme verändern und US-Anleihen unter zusätzlichen Renditedruck setzen. Zur Nachricht

6. Lufthansa: Weitere Boeing-737-MAX-Flugzeuge bestellt - Kontinuität im Vorstand

Der Lufthansa -Aufsichtsrat hat grünes Licht für die Ausübung von 20 Kaufoptionen für Flugzeuge des Typs Boeing 737 MAX 10 gegeben. Zur Nachricht

7. Industrie erhöht Wachstumsprognose

Der BDI hebt seine Wachstumsprognose für Deutschland 2026 von 0,6 auf 1,0 Prozent an. Rückenwind kommt vor allem aus dem Geschäft mit europäischen Partnern Zur Nachricht

8. Nestlé prüft Optionen für konfisziertes Russland-Geschäft

Nestlé prüft die Optionen für seine russische Tochtergesellschaft. Durch ein russisches Präsidialdekret wurde das Geschäft unter vorübergehende externe Verwaltung gestellt worden, wie der Nahrungsmittelkonzern mitteilte. Zur Nachricht

9. Ölpreise weiter etwas schwächer

Die Ölpreise sind am Freitag weiter zurückgegangen und haben damit den dritten Tag in Folge nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November verlor zuletzt gut ein Prozent auf 103,73 US-Dollar.

10. Euro zum Dollar unbewegt

Der Euro zeigt zum Dollar am Morgen kaum Bewegung. Das Währungspaar pendelt sich bei 1,1482 ein.