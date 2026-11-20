10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX schwach erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart klar in der Verlustzone.

2. Börsen in Fernost in Rot

In Tokio fällt der Nikkei 225 um 4,89 Prozent auf 56.535,79 Indexpunkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 1,94 Prozent auf 3.508,23 Zähler.

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In Hongkong notiert der Hang Seng 2,31 Prozent tiefer bei 22.313,66 Punkten.

3. NVIDIA-Aktie im Fokus: Kalifornien verlangt Aufklärung zu mutmaßlichen China-Lieferungen

Der Chip-Riese NVIDIA gerät mit einer neuen Untersuchung in Kalifornien zu den angeblichen China-Verstrickungen von Ex-Chef Jensen Huang stärker unter Druck. Zur Nachricht

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4. DEUTZ-Aktie: Streit um Milliardenübernahme – Konzern widerspricht Shortseller

Nach dem Angriff eines US-Leerverkäufers verteidigt DEUTZ die milliardenschwere Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft. Zur Nachricht

5. Procter & Gamble-Aktie im Fokus: Konzern will bis 2030 Milliarden sparen und Jobs in Fertigung und Logistik abbauen

Der US-Konsumgüterriese Procter & Gamble (P&G) will bis 2030 zehn Milliarden Dollar durch höhere Produktivität sparen. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie im Fokus: Konzern will an den Drehkreuzen Frankfurt und München Stellen streichen

Die Lufthansa will an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München insgesamt 1.000 Stellen streichen. Zur Nachricht

7. VW-Aktie im Fokus: Was die Forderungen von Volkswagen die Beschäftigten kosten könnten

Sollte Volkswagen seine Forderungen in der anstehenden Tarifrunde durchsetzen, drohen den Beschäftigten nach Angaben der IG Metall herbe Einbußen auf dem Konto. Zur Nachricht

8. Goldpreis gibt weiter kräftig nach: Preis nähert sich der Marke von 3.500 US-Dollar

Gold bleibt auch zum Wochenschluss stark unter Druck. Der Kurs nähert sich zeitweise der Marke von 3.500 US-Dollar. Zur Nachricht

9. Ölpreise leicht im Plus

Die Ölpreise sind am Freitagmorgen wieder etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 92,65 US-Dollar und damit gut 0,6 Prozent mehr als am Vortag.

10. Euro im Blick

Der Euro notiert am Morgen bei 1,0987 US-Dollar.