Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte nach dem gestrigen Stabilisirungsversuch vor dem Wochenende wieder nachgeben. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex um 1,1 Prozent tiefer bei 13.511,60 Punkten erwartet.

2. Börsen in Fernost geben nach

In Asien knüpfen die wichtigsten Indizes zum Wochenausklang an ihre Verluste vom Vortag an. Der japanische Leitindex Nikkei fiel zuletzt um 1,89 Prozent auf 27.663 Punkte. Auf dem chinesischen Festland weist der Shanghai Composite zeitweise bei 3.471 Zählern ein Minus von 0,98 Prozent aus. In Hongkong geht es für den Hang Seng derweil um 0,59 Prozent abwärts auf 28.382 Einheiten.

3. Siltronic verdient weniger - guter Start 2021

Siltronic hat im abgelaufenen Jahr weniger verdient und umgesetzt. Die Gewinnmargen des Münchener Halbleiter-Herstellers verschlechterten sich. Zwar sei 2020 von einer etwas höher als erwartete Nachfrage nach Siliziumwafern geprägt gewesen, doch gleichzeitig hätten die Durchschnittserlöse pro Waferfläche unter dem Vorjahr gelegen. Zur Nachricht

4. SAP will mit Qualtrics-Erlös Schulden senken und Dividende erhöhen

Europas größter Softwarehersteller SAP will mit den Erlösen aus dem US-Börsengang seiner Marktforschungstochter Qualtrics vorwiegend die Schulden senken. Allerdings werde man dem Aufsichtsrat auch eine Erhöhung der Dividende vorschlagen, sagte Finanzchef Luka Mucic. Zur Nachricht

5. Bitcoin-Handelsplatz Coinbase will per Direktplatzierung an die Börse

Die größte US-Handelsplattform für Krypto-Währungen, Coinbase, konkretisiert ihre Pläne für einen Börsengang. Das in San Francisco ansässige Unternehmen kündigte am Donnerstag (Ortszeit) an, seine Aktien über eine Direktplatzierung in den Handel zu bringen. Zur Nachricht

6. EMA entscheidet über Präparat von AstraZeneca

Die Signale stehen auf Grün: An diesem Freitag wird die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) voraussichtlich die bedingte Zulassung des Impfstoffes des Herstellers AstraZeneca empfehlen. Dann muss nur noch die EU-Kommission zustimmen. Das gilt als Formsache und könnte ebenfalls noch an diesem Freitag geschehen. Zur Nachricht

7. Givaudan wächst auch im Corona-Jahr und steigert den Gewinn

Givaudan hat im Corona-Jahr 2020 den Umsatz und Gewinn gesteigert. Während die stark vom Reisedetailhandel abhängigen Luxusparfümerie zeitweise zwar stark litt, profitierte das Genfer Unternehmen in der Krise davon, vor allem für Produkte des täglichen Bedarfs Duftstoffe und Aromen zu liefern. Zur Nachricht

8. Anhörungen zu Aktienmanie um GameStop und Co. im US-Kongress geplant

Die Aufregung um die extremen Kurskapriolen der Aktien des Videospielhändlers GameStop und anderer Unternehmen am US-Finanzmarkt hat endgültig die politische Ebene erreicht. Der künftige Vorsitzende des Bankenausschusses im US-Senat, Sherrod Brown, kündigte am Donnerstag (Ortszeit) eine Anhörung "zum aktuellen Zustand des Aktienmarkts" an. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Im frühen Handel hielten sich die Verluste aber in Grenzen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 55,37 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Donnerstag.

10. Euro gibt nach

Der Euro ist am Freitag gesunken. Am Devisenmarkt zeigte sich am Morgen eine breitangelegte Dollar-Stärke, die den Euro im Gegenzug belastet hat. Die Gemeinschaftswährung Euro wurde zuletzt bei 1,2101 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

