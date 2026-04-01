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10 vor 9

Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Inflation in Deutschland steigt

10.04.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
96,75 USD 0,34 USD 0,35%
News
Ölpreis (WTI)
98,55 USD 0,68 USD 0,69%
News
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Charts|News|Analysen
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56.888,3 PKT 993,0 PKT 1,78%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.966,2 PKT -28,8 PKT -0,72%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX im Plus erwartet

Der DAX dürfte nach dem gestrigen Rückschlag vor dem Wochenende wieder zulegen.

2. Börsen in Fernost fester

In Tokio zieht der Nikkei 225 zeitweise um 1,95 Prozent auf 56.987,30 Punkte an.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,63 Prozent höher bei 3.992,04 Punkten.

Aufwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng gewinnt stellenweise 0,63 Prozent auf 25.913,78 Zähler.

3. Lufthansa-Aktie im Fokus: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken

Zum Ende der Osterreisewelle ist das Kabinenpersonal der Lufthansa in einen Streik getreten, der zu hunderten Flugausfällen führt. Zur Nachricht

4. Geely-Aktie in Grün: Polestar sieht mehr E-Auto-Interesse nach Spritpreis-Anstieg

Der Tesla-Herausforderer Polestar sieht verstärktes Interesse an Elektroautos inmitten des vom Iran-Krieg ausgelösten Spritpreisanstiegs. Zur Nachricht

5. DHL-Aktie: HV soll Unternehmensstruktur-Vereinfachung zustimmen

Die DHL Group vereinfacht ihre Unternehmensstruktur und bittet die Aktionäre der Deutschen Post AG auf der Hauptversammlung am 5. Mai um deren Zustimmung dazu. Zur Nachricht

6. Volkswagen-Aktie unter Druck: VW stoppt ID.4-Produktion in den USA

Volkswagen stellt die Produktion des ID.4, seines einzigen in den USA hergestellten Elektroautos, in seinem Montagewerk in Tennessee ein. Zur Nachricht

7. Verbraucherpreise ziehen an: Energie verteuert sich kräftig - Hoffnung durch Ölpreisrückgang

Die massiv gestiegenen Energiepreise im Zuge des Iran-Kriegs haben die Inflation in Deutschland im März nach oben katapultiert. Zur Nachricht

8. NVIDIA-Aktie unter Druck? Warum der neue KI-Chip von Arm wohl keine echte Gefahr darstellt

Arm drängt mit einem eigenen KI-Prozessor in den boomenden Rechenzentrumsmarkt. Doch stellt der Vorstoß wirklich eine Gefahr für Branchenprimus NVIDIA dar? Zur Nachricht

9. Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise verteuern sich vor dem Wochenende etwas. Die Nordseesorte Brent liegt dabei weiterhin unter der Marke von 100 US-Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro zeigt sich zum US-Dollar wenig bewegt.

Bildquellen: TijanaM / Shutterstock.com

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