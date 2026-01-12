DAX24.819 -0,1%Est506.002 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +1,5%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.162 +0,7%Euro1,1860 -0,1%Öl67,59 +0,1%Gold4.981 +1,2%
Vor US-Inflationsdaten: DAX tiefer -- Asiens Börsen schließen rot -- Coinbase-Umsatz unter Erwartungen -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, AUTO1 im Fokus
10 vor 9

Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Moderna-Aktie vor Bilanz im Blick

13.02.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - NASDAQ-Aktie Moderna vor Quartalszahlen unter Beobachtung | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX höher erwartet

Der DAX dürfte zum Start am Freitag leichte Gewinne verzeichnen. Nach den Turbulenzen vom Vortag ist aber vor den US-Inflationszahlen am Nachmittag mit wenig Bewegung zu rechnen.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

In Tokio schloss der Nikkei 225 1,21 Prozent tiefer bei 56.941,97 Punkten. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben zeitweise 0,90 Prozent auf 4.096,95 Indexpunkte. Der Hang Seng fällt unterdessen deutlich um 1,76 Prozent auf 26.556,60 Punkte.

3. Coinbase-Aktie dennoch fester: Gewinneinbruch - Umsatz bleibt unter Erwartungen

Die Kryptobörse Coinbase hat ihre Zahlen veröffentlicht. So lief es im abgelaufenen Quartal und im gesamten Geschäftsjahr. Zur Nachricht

4. Moderna öffnet die Bücher zur Einsicht

In den USA steht vor Börsenstart die Bilanz von BioTech-Unternehmen Moderna auf der Agenda. Was Analysten erwarten

5. Leclanché-Aktie im Blick: Finanzielle Turbulenzen - Liquiditätsengpässe verzögern Gehaltszahlungen

Der Schweizer Energiespeicherspezialist Leclanché steckt momentan offenbar in einer schwierigen finanziellen Phase. Zur Nachricht

6. Airbnb-Aktie höher nach durchwachsenen Zahlen: Erlöse überzeugen

Für Airnbnb liefen die Geschäfte im abgelaufenen vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 schlechter als zuvor. Zur Nachricht

7. LOréal-Aktie fällt deutlich: Kosmetikkonzern schwächelt im Luxusgeschäft und in China etwas

Der französische Kosmetikkonzern LOréal ist im vierten Quartal moderater als erwartet gewachsen. Zur Nachricht

8. Rivian-Aktie hebt ab: Tesla-Rivale mit rückläufigem Bruttogewinn - Umsatz besser als erhofft

Der Elektroautobauer Rivian Automotive hat seine Bilanz für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt. So fielen die Ergebnisse des Tesla-Rivalen aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise geben am Freitag leicht nach: Brent wird bei 67,47 US-Dollar je Barrell gehandelt, für WTI wird am Markt ein Preis von 62,74 US-Dollar aufgerufen.

10. Euro gibt zum Dollar leicht nach

Der Euro zeigt sich zum Dollar am Freitag etwas tiefer, EUR/USD steht am Morgen bei 1,1855-

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

09:45Marktüberblick: Deutsche Telekom im Rallymodus
