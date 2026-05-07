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10 vor 9

Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Nikkei und KOSPI brechen ein

26.06.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.120,3 PKT 9,5 PKT 0,23%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX mit rotem Vorzeichen erwartet

Der DAX wird vor dem Wochenende mit schwächerer Tendenz erwartet.

2. Börsen in Fernost tiefrot

In Tokio gerät der Nikkei 225 deutlich unter die Räder und verliert zeitweise 4,26 Prozent auf 69.287,12 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland beläuft sich das Minus für den Shanghai Composite stellenweise auf 1,64 Prozent auf 4.052,78 Zähler.

Mit einem roten Vorzeichen zeigt sich auch der Hang Seng in Hongkong: Hier geht es zwischenzeitlich 1,64 Prozent abwärts auf 22.698,86 Einheiten.

Der südkoreanische KOSPI bricht derweil um 6,89 Prozent auf 8.314,63 Punkte ein.

3. Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co. im Fokus: Autobauer fördern Verkauf von Verbrennern wieder stärker

Am deutschen Neuwagenmarkt wird der Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennermotor wieder stärker gefördert. Was das für Käufer und Hersteller bedeutet. Zur Nachricht

4. Zalando-Aktie unter Druck: Bafin prüft mögliche Verstöße beim Jahresabschluss

Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei Zalando eine Prüfung des Konzernabschlusses und des zugehörigen Lageberichts eingeleitet. Zur Nachricht

5. Munich Re-Aktie im Fokus: Moody's hebt Bonitätsrating auf Aa2 an

Moody's bescheinigt der Munich Re eine bessere Bonität. Zur Nachricht

6. Massive Gewinnmitnahmen im Chipsektor: Erneuter Ausverkauf lässt Nikkei, KOSPI und Co. heftig einbrechen

Die asiatischen Aktienmärkte stürzen am letzten Handelstag der Woche heftig ab - allen voran die südkoreanische und die japanische Börse. Zur Nachricht

7. Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court: Darum sieht ein Experte wieder mehr Potenzial für die Bayer-Aktie

Nach dem Erfolg vor dem Supreme Court der USA im Durnell-Fall hebt ein Analyst das Kursziel für die Bayer-Aktie an. Zur Nachricht

8. Coinbase-Bericht: Sieben Millionen Bitcoin durch Quantencomputer gefährdet

Forscher des US-Kryptounternehmens Coinbase warnen vor einer strukturellen Schwachstelle im Bitcoin-Netzwerk. Millionen BTC könnten durch Quantencomputer angreifbar sein. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise fallen den fünften Tag in Folge.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hält sich zum US-Dollar stabil.

Bildquellen: Peshkova / Shutterstock.com

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