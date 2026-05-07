Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Nikkei und KOSPI brechen ein
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX mit rotem Vorzeichen erwartet
Der DAX wird vor dem Wochenende mit schwächerer Tendenz erwartet.
2. Börsen in Fernost tiefrot
In Tokio gerät der Nikkei 225 deutlich unter die Räder und verliert zeitweise 4,26 Prozent auf 69.287,12 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland beläuft sich das Minus für den Shanghai Composite stellenweise auf 1,64 Prozent auf 4.052,78 Zähler.
Mit einem roten Vorzeichen zeigt sich auch der Hang Seng in Hongkong: Hier geht es zwischenzeitlich 1,64 Prozent abwärts auf 22.698,86 Einheiten.
Der südkoreanische KOSPI bricht derweil um 6,89 Prozent auf 8.314,63 Punkte ein.
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5. Munich Re-Aktie im Fokus: Moody's hebt Bonitätsrating auf Aa2 an
Moody's bescheinigt der Munich Re eine bessere Bonität. Zur Nachricht
6. Massive Gewinnmitnahmen im Chipsektor: Erneuter Ausverkauf lässt Nikkei, KOSPI und Co. heftig einbrechen
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8. Coinbase-Bericht: Sieben Millionen Bitcoin durch Quantencomputer gefährdet
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9. Ölpreise geben nach
Die Ölpreise fallen den fünften Tag in Folge.
10. Euro kaum verändert
Der Euro hält sich zum US-Dollar stabil.
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