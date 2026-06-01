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Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - SpaceX-Aktie geht an den Start

12.06.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - SpaceX-Aktie an der NASDAQ vor IPO | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
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Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX weit im Plus erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 1,45 Prozent fester bei 24.562,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost sehr stark

In Tokio verbucht der Nikkei 225 ein starkes Plus von 3,18 Prozent auf 66.259,56 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 1,3 Prozent auf 4.038,94 Punkte aufwärts.

In Hongkong klettert daneben der Hang Seng 1,76 Prozent auf 24.676,15 Punkte.

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Der Arzneimittelhersteller Novo Nordisk hat mitgeteilt, dass seine Wegovy-Tablette zur Gewichtsreduktion in Großbritannien zugelassen wurde. Zur Nachricht

6. Fraport-Aktie: Mehr Passagiere fanden im Mai ihren Weg nach Frankfurt im Mai

Begünstigt durch die vorteilhafte Lage von Feiertagen und Ferien hat der Frankfurter Flughafen im Mai einen Anstieg des Passagieraufkommens verzeichnet. Zur Nachricht

7. Iran-Krieg: Trump spricht erneut von nahendem Deal - Teheran dementiert

US-Präsident Donald Trump hat einmal mehr ein baldiges Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung des Krieges in Aussicht gestellt. Zur Nachricht

8. Vertiv-Aktie: Mehr als 160 Prozent Plus in zwölf Monaten

Vertiv Holdings liefert Strom- und Kühlsysteme für Rechenzentren weltweit und gilt als stiller Profiteur des KI-Booms. Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten um mehr als 160 Prozent zugelegt. Zur Nachricht

9. Ölpreise sinken

Die Ölpreise geben am Freitag nach.

10. Euro sinkt moderat

Der Euro gibt zum US-Dollar leicht nach.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

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