Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX leichter erwartet
Der DAX dürfte nach den starken Vortagesgewinnen vor dem Wochenende nachgeben.
2. Börsen in Fernost geben nach
In Tokio notiert der Nikkei 225 stellenweise 2,28 Prozent tiefer bei 61.223,99 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite unterdessen 0,88 Prozent auf 4.141,09 Zähler nach.
In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil zeitweise mit einem Minus von 1,81 Prozent bei 25.912,21 Zählern.
3. Aktien von Apple, NVIDIA, Amazon & Co. im Blick: Diese Techwerte handelte Trump vor China-Reise
US-Präsident Donald Trump hat in den Monaten vor seiner China-Reise kräftig in den Tech-Konzern Apple investiert, dessen Chef Tim Cook ihn in Peking begleitet. Zur Nachricht
4. Fraport-Aktie: Streiks und spätere Osterferien bremsen Flughafenaufkommen
Die Streiks bei der Lufthansa haben das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen im April erheblich geschmälert. Zur Nachricht
5. Commerzbank-Aktie leichter: CEO will tausende Stellen wegen KI streichen
Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat präzisiert, wo sie im Übernahmeringen mit der UniCredit etwa 3.000 Stellen abbauen will. Zur Nachricht
6. Figma-Aktie springt an: Umsatz steigt deutlich - Verluste belasten Bilanz
Figma hat Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht - so hat sich das Software-Unternehmen im jüngsten Berichtszeitraum geschlagen. Zur Nachricht
7. Volatus Aerospace-Aktie im Fokus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht weniger Umsatz
Das kanadische Luft- und Raumfahrtunternehmen Volatus Aerospace hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Zur Nachricht
8. Virgin Galactic-Aktie etwas höher: Raumfahrtkonzern reduziert Verluste - Umsatzerwartungen getroffen
Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat seine Zahlen für das erste Quartal präsentiert. So fiel die Bilanz aus. Zur Nachricht
9. Ölpreise legen zu
Die Ölpreise ziehen vor dem Wochenende noch einmal an.
10. Euro gibt nach
Der Euro verliert am Freitagmorgen zum US-Dollar an Boden.
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