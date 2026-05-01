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Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

15.05.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
107,41 USD 1,69 USD 1,60%
News
Ölpreis (WTI)
103,23 USD 2,06 USD 2,04%
News
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Charts|News|Analysen
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Charts|News|Analysen
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61.242,7 PKT -1.411,4 PKT -2,25%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.177,9 PKT -64,7 PKT -1,52%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX dürfte nach den starken Vortagesgewinnen vor dem Wochenende nachgeben.

2. Börsen in Fernost geben nach

In Tokio notiert der Nikkei 225 stellenweise 2,28 Prozent tiefer bei 61.223,99 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite unterdessen 0,88 Prozent auf 4.141,09 Zähler nach.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil zeitweise mit einem Minus von 1,81 Prozent bei 25.912,21 Zählern.

3. Aktien von Apple, NVIDIA, Amazon & Co. im Blick: Diese Techwerte handelte Trump vor China-Reise

US-Präsident Donald Trump hat in den Monaten vor seiner China-Reise kräftig in den Tech-Konzern Apple investiert, dessen Chef Tim Cook ihn in Peking begleitet. Zur Nachricht

4. Fraport-Aktie: Streiks und spätere Osterferien bremsen Flughafenaufkommen

Die Streiks bei der Lufthansa haben das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen im April erheblich geschmälert. Zur Nachricht

5. Commerzbank-Aktie leichter: CEO will tausende Stellen wegen KI streichen

Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat präzisiert, wo sie im Übernahmeringen mit der UniCredit etwa 3.000 Stellen abbauen will. Zur Nachricht

6. Figma-Aktie springt an: Umsatz steigt deutlich - Verluste belasten Bilanz

Figma hat Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht - so hat sich das Software-Unternehmen im jüngsten Berichtszeitraum geschlagen. Zur Nachricht

7. Volatus Aerospace-Aktie im Fokus: Luft- und Raumfahrtkonzern macht weniger Umsatz

Das kanadische Luft- und Raumfahrtunternehmen Volatus Aerospace hat am Donnerstag nachbörslich Zahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Zur Nachricht

8. Virgin Galactic-Aktie etwas höher: Raumfahrtkonzern reduziert Verluste - Umsatzerwartungen getroffen

Der Raumfahrtkonzern Virgin Galactic hat seine Zahlen für das erste Quartal präsentiert. So fiel die Bilanz aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise ziehen vor dem Wochenende noch einmal an.

10. Euro gibt nach

Der Euro verliert am Freitagmorgen zum US-Dollar an Boden.

Bildquellen: clearlens / Shutterstock.com

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