Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

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07.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

• Ölpreise und Eurokurs entwickeln sich weiterhin, mit aktuellen Daten und Analysen auf den jeweiligen Seiten verfügbar.

• Börsen in Fernost zeigen gemischte Ergebnisse, beeinflusst durch globale Marktfaktoren.

• Der DAX verzeichnet heutige Kursbewegungen, aktuelle Entwicklungen sind auf der Webseite ersichtlich.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX stabil erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart 0,09 Prozent höher bei 26.163,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

Der Nikkei 225 verliert zeitweise 0,59 Prozent auf 65.295,29 Punkte.

Aufwärts geht es auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 0,49 Prozent höher bei 3.19,51 Punkten notiert.

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In Hongkong klettert unterdessen der Hang Seng um 0,15 Prozent auf 25.567,85 Zähler.

3. Munich Re-Aktie: Umsatzausblick für Versicherungsgeschäft gesenkt

Die Munich Re muss beim Versicherungsumsatz im laufenden Jahr Abstriche machen. Sie hat den Umsatzausblick gesenkt. Zur Nachricht

4. LANXESS-Aktie: Weiterhin Belastung durch schwache Konjunktur - erste Lichtblicke erkennbar

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Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat im zweiten Quartal weiter unter dem schwachen konjunkturellen Umfeld gelitten, aber auch erste Lichtblicke am Horizont ausgemacht. Zur Nachricht

5. Rheinmetall-Aktie: Chef verlangt besseren Schutz vor Drohnenangriffen

Nach dem Fund einer Sprengstoff-Drohne auf dem Leipziger Flughafen hat der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, mehr Anstrengungen Deutschlands bei der Drohnenabwehr angemahnt. Zur Nachricht

6. Allianz-Aktie: Kräftiges Gewinnwachstum in allen Sparten im zweiten Quartal

Die Allianz hat im zweiten Quartal in allen drei Sparten kräftige Zuwächse beim operativen Gewinn verzeichnet. Zur Nachricht

7. Daimler Truck-Aktie: Gewinneinbruch - neues Werk in den USA geplant

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal unter dem Strich deutliche Abstriche machen müssen. Zur Nachricht

8. Generali steigert operatives Ergebnis stärker als erwartet - Aktie im Blick

Der italienische Versicherer Generali hat im zweiten Quartal dank gut laufender Geschäfte in allen Segmenten operativ mehr als erwartet verdient. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise legen am Freitag zu.

10. Euro stabil

Der Euro bewegt sich zum US-Dollar kaum.