Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX stabil erwartet
Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart 0,09 Prozent höher bei 26.163,00 Punkten.
2. Börsen in Fernost uneins
Der Nikkei 225 verliert zeitweise 0,59 Prozent auf 65.295,29 Punkte.
Aufwärts geht es auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 0,49 Prozent höher bei 3.19,51 Punkten notiert.
In Hongkong klettert unterdessen der Hang Seng um 0,15 Prozent auf 25.567,85 Zähler.
3. Munich Re-Aktie: Umsatzausblick für Versicherungsgeschäft gesenkt
Die Munich Re muss beim Versicherungsumsatz im laufenden Jahr Abstriche machen. Sie hat den Umsatzausblick gesenkt. Zur Nachricht
4. LANXESS-Aktie: Weiterhin Belastung durch schwache Konjunktur - erste Lichtblicke erkennbar
Der Spezialchemiekonzern LANXESS hat im zweiten Quartal weiter unter dem schwachen konjunkturellen Umfeld gelitten, aber auch erste Lichtblicke am Horizont ausgemacht. Zur Nachricht
5. Rheinmetall-Aktie: Chef verlangt besseren Schutz vor Drohnenangriffen
Nach dem Fund einer Sprengstoff-Drohne auf dem Leipziger Flughafen hat der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger, mehr Anstrengungen Deutschlands bei der Drohnenabwehr angemahnt. Zur Nachricht
6. Allianz-Aktie: Kräftiges Gewinnwachstum in allen Sparten im zweiten Quartal
Die Allianz hat im zweiten Quartal in allen drei Sparten kräftige Zuwächse beim operativen Gewinn verzeichnet. Zur Nachricht
7. Daimler Truck-Aktie: Gewinneinbruch - neues Werk in den USA geplant
Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat im zweiten Quartal unter dem Strich deutliche Abstriche machen müssen. Zur Nachricht
8. Generali steigert operatives Ergebnis stärker als erwartet - Aktie im Blick
Der italienische Versicherer Generali hat im zweiten Quartal dank gut laufender Geschäfte in allen Segmenten operativ mehr als erwartet verdient. Zur Nachricht
9. Ölpreise steigen
Die Ölpreise legen am Freitag zu.
10. Euro stabil
Der Euro bewegt sich zum US-Dollar kaum.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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