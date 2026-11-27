10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX vor höherem Start

Der DAX dürfte seine Erholung vor dem Wochenende fortsetzen.

2. Börsen in Fernost sehr fest

Der Nikkei 225 steigt zeitweise um kräftige 2,06 Prozent auf 58.685,74 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite unterdessen 3,33 Prozent auf 3.592,74 Zähler.

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In Hongkong verteuert sich der Hang Seng derweil um 2,03 Prozent auf 22.677,12 Einheiten.

Der südkoreanische KOSPI legt um starke 4,34 Prozent auf 4.915,68 Stellen zu.

3. adidas-Aktie legt zu: Ratingagentur Moody's hebt den Ausblick auf positiv an - Gegenwind von Analystenseite

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Moody's Ratings hat das langfristige Emittentenrating mit "A3" sowie das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der adidas AG bestätigt. Zur Nachricht

4. Rheinmetall-Aktie: Mitarbeiter bei iranischem Angriff in Kuwait getötet

In Kuwait sind bei einem Drohnenangriff nach Angaben des italienischen Außenministeriums zwei für Rheinmetall tätige Italiener getötet worden. Zur Nachricht

5. SAP-Aktie fester: Softwarekonzern erwägt massiven Stellenabbau im KI-Zeitalter - Sicherheitslücke festgestellt

Im Zuge seiner stärkeren Ausrichtung auf künstliche Intelligenz (KI) plant der Softwarekonzern SAP laut Insidern den Abbau von mindestens 10.000 Stellen. Zur Nachricht

6. Stabilus-Aktie in Rot: Vorstandschef Büchsner erhält Vertrag bis 2030

Stabilus hat seinen Vorstandsvorsitzenden Michael Büchsner für weitere drei Jahre an sich gebunden. Zur Nachricht

7. VW-Aktie im Fokus: Bulli und Rüstung? Lies' Pläne für Volkswagen in Hannover

Mit der Rückkehr des Bullis will Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies unter anderem den VW-Standort Hannover fit für die Zukunft machen Zur Nachricht

8. Amazon-Aktie: Kaum Beteiligung am ersten Warnstreik in Gera

Trotz eines Warnstreikaufrufs wird im Amazon-Logistikzentrum in Gera am heutigen Shoppingtag Black Friday normal gearbeitet. Zur Nachricht

9. Ölpreise wieder höher

Die Ölpreise ziehen am Freitagmorgen etwas an, Brent notiert wieder bei rund 97 US-Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro und der US-Dollar halten sich am Morgen die Waage.