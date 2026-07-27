Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Ballard Power und Moderna legen Zahlen vor
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX fester erwartet
Der deutschen Aktienmarkt dürfte am Freitag zulegen.
Eine Stunde vor Handelseröffnung steigt der DAX um 0,5 Prozent auf 25.746 Punkte.
2. Börsen in Fernost uneinheitlich
Die Börsen in Fernost finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Der Nikkei 225 verbucht aktuell (07:52 Uhr) einen Gewinn von 3,85 Prozent bei 64.248,17 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,86 Prozent auf 3.837,30 Zähler.
In Hongkong gibt der Hang Seng hingegen 0,26 Prozent auf 25.791,70 Einheiten ab.
3. HENSOLDT-Aktie zieht an: Rüstungsnachfrage treibt Auftragsbestand auf Rekordhoch
Der Sensor- und Radarspezialist HENSOLDT hat im ersten Halbjahr von einer starken Nachfrage profitiert und den Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt. Zur Nachricht
4. Trump verkündet Einigung auf vollständige Entwaffnung der Hamas
US-Präsident Donald Trump hat eine Einigung auf eine "vollständige Entwaffnung" der mit Israel verfeindeten Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen verkündet. Zur Nachricht
5. Bilanzvorlage von Ballard Power und Moderna von Interesse
Heute stehen die jüngsten Zahlen von Ballard Power und Moderna an der US-Börse auf der Agenda. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse
6. Amazon-Aktie hebt ab: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen
Für Amazon-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend. Der Internetkonzern hat seine Bilanz offengelegt - so liefen die Geschäfte. Zur Nachricht
7. Apple legt bei Umsatz und Gewinn kräftiger zu als erwartet
Mit Spannung waren die Zahlen des Techriesen Apple erwartet worden. Anleger reagieren prompt auf die vorgelegte Quartalsbilanz. Zur Nachricht
8. Tesla-Aktie stabil: Elon Musk bestreitet Pläne zu Trennung von China-Geschäft - Neue Mitarbeiter in Grünheide
Tesla-Chef Elon Musk hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach der Elektroautobauer eine Trennung vom China-Geschäft erwägt, um den Weg für eine Fusion mit seiner Weltraumfirma SpaceX freizumachen. Zur Nachricht
9. Ölpreise tiefer
Die Ölpreise fallen am Freitag deutlich.
10. Euro verliert leicht
Der Euro gibt zum US-Dollar leicht nach.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ölpreis (Brent)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ölpreis (Brent)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: MichaelJayBerlin / Shutterstock.com