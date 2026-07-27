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10 vor 9

Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Ballard Power und Moderna legen Zahlen vor

Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Ballard Power und Moderna legen Zahlen vor

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
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News | Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

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1. DAX fester erwartet

Der deutschen Aktienmarkt dürfte am Freitag zulegen.

Eine Stunde vor Handelseröffnung steigt der DAX um 0,5 Prozent auf 25.746 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Fernost finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

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Der Nikkei 225 verbucht aktuell (07:52 Uhr) einen Gewinn von 3,85 Prozent bei 64.248,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 0,86 Prozent auf 3.837,30 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng hingegen 0,26 Prozent auf 25.791,70 Einheiten ab.

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3. HENSOLDT-Aktie zieht an: Rüstungsnachfrage treibt Auftragsbestand auf Rekordhoch

Der Sensor- und Radarspezialist HENSOLDT hat im ersten Halbjahr von einer starken Nachfrage profitiert und den Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt. Zur Nachricht

4. Trump verkündet Einigung auf vollständige Entwaffnung der Hamas

US-Präsident Donald Trump hat eine Einigung auf eine "vollständige Entwaffnung" der mit Israel verfeindeten Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen verkündet. Zur Nachricht

5. Bilanzvorlage von Ballard Power und Moderna von Interesse

Heute stehen die jüngsten Zahlen von Ballard Power und Moderna an der US-Börse auf der Agenda. Weitere Bilanztermine und Ergebnisse

6. Amazon-Aktie hebt ab: Umsatz und Gewinn übertreffen Erwartungen

Für Amazon-Anleger wurde es am Donnerstag nachbörslich spannend. Der Internetkonzern hat seine Bilanz offengelegt - so liefen die Geschäfte. Zur Nachricht

7. Apple legt bei Umsatz und Gewinn kräftiger zu als erwartet

Mit Spannung waren die Zahlen des Techriesen Apple erwartet worden. Anleger reagieren prompt auf die vorgelegte Quartalsbilanz. Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie stabil: Elon Musk bestreitet Pläne zu Trennung von China-Geschäft - Neue Mitarbeiter in Grünheide

Tesla-Chef Elon Musk hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach der Elektroautobauer eine Trennung vom China-Geschäft erwägt, um den Weg für eine Fusion mit seiner Weltraumfirma SpaceX freizumachen. Zur Nachricht

9. Ölpreise tiefer

Die Ölpreise fallen am Freitag deutlich.

10. Euro verliert leicht

Der Euro gibt zum US-Dollar leicht nach.

Bildquellen: MichaelJayBerlin / Shutterstock.com