Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten - Blick auf den Nahen Osten
Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.
Werte in diesem Artikel
Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.
1. DAX mit Erholungstendenz erwartet
Der DAX sowie der TecDAX werden mit einer positiven Eröffnung erwartet.
2. Börsen in Fernost uneinheitlich
In Tokio gewinnt der Nikkei 225 1,28 Prozent auf 66.352,49 Punkte hinzu.
Auf dem chinesischen Festland ging es am Donnerstag für den Shanghai Composite um 1,22 Prozent auf 3.888,37 Zähler nach unten. Am Freitag bleibt der Handel hier feiertagsbedingt geschlossen.
In Hongkong sinkt der Hang Seng daneben um 1,43 Prozent auf 24.405,96 Punkte.
3. Nahostkonflikt im Blick: Iran bietet USA wohl Fahrplan für Straße von Hormus an
Der Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges vorgelegt. Zur Nachricht
4. Alphabet-Aktie: Google-Chips fliegen testweise ins All
Google macht einen ersten Schritt, um herauszufinden, ob Rechenzentren im All machbar sind. Zur Nachricht
5. HelloFresh senkt Ziele drastisch - Anleger müssen sich auf weniger einstellen: Aktie fällt deutlich
HelloFresh senkt nach einem schwächeren Neukundengeschäft seine Jahresziele. Umsatz und bereinigtes EBITDA sollen 2026 nun deutlich niedriger ausfallen. Zur Nachricht
6. HELLA-Aktie: Konzern besetzt Finanzvorstand neu mit Jens Grösch
HELLA hat einen Nachfolger für den scheidenden CFO Philippe Vienney gefunden. Zur Nachricht
7. Edelmetall unter Druck: Goldpreis droht zweiter Wochenverlust in Folge
Der Goldpreis steuert im frühen Freitagshandel auf einen Wochenverlust zu, der sich aktuell auf 2,7 Prozent beläuft. Zur Nachricht
8. Verbraucher aufgepasst: Das ändert sich ab Oktober 2026 – Mehrere Neuregelungen mit klaren Stichtagen
Im Oktober 2026 ändert sich einiges für Verbraucher, Autofahrer und PC-Nutzer: von günstigerem Tanken bis zum Support-Ende für Office LTSC 2021. Zur Nachricht
9. CLARITY Act gescheitert: Warum die Rally bei Bitcoin & Co. laut Bitwise-Experte Hougan weiterlaufen könnte
Nach dem Aus für den CLARITY Act setzen SEC und CFTC auf eigene Kryptoregeln. Bitwise-CIO Hougan sieht den Bullenmarkt intakt, aber mit Grenzen. Zur Nachricht
10. Ölpreise mit leichten Verlusten
Die Ölpreise haben am Freitag etwas von ihren starken Vortagsgewinnen abgegeben. Am Freitagmorgen sank der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November um gut 0,8 Prozent auf 105,72 US-Dollar.
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