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Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX tiefer erwartet

Der DAX ringt zum Start voraussichtlcih weiterhin mit der psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten. Zum Auftakt werden Verluste erwartet.

2. Börsen in Fernost tiefer

Die Börsen in Asien präsentierten sich am Freitag mit Verlusten. In Tokio rutscht der Nikkei 225 zeitweise 0,47 Prozent auf 70.717,13 Punkte ab. Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite am Vortag 0,43 Prozent tiefer bei 4.090,48 Zählern. In Hongkong verlor der Hang Seng derweil 1,59 Prozent auf 23.924,81 Einheiten. An den chinesischen Börsen wird am Freitag wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt.

3. Rheinmetall-Aktie im Blick: Konzernchef ist für Verbot von KI-Waffeneinsatz

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Rheinmetall-Chef Armin Papperger fordert internationale Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Waffensystemen. Zur Nachricht

4. Angriff auf BYD, MG und Chery: EU plant für Chinas Autobauer den nächsten Zollhammer

Die Europäische Union will angesichts des anziehenden Wettbewerbs mit chinesischen Autobauern laut einem Pressebericht Einfuhrzölle auf Plug-in-Hybride aus der Volksrepublik einführen. Zur Nachricht

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5. Infineon erzielt weitere Gerichtserfolge gegen Innoscience

Infineon hat vor dem Landgericht München I am Donnerstag zwei weitere Patentverletzungsverfahren gegen den chinesische Halbleiterzulieferer Innoscience gewonnen. Zur Nachricht

6. HORNBACH steigert Umsatz - Höhere Kosten belasten Gewinn

Der Baumarkt- und Baustoffkonzern HORNBACH ist mit Umsatzzuwächsen in das neue Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Zur Nachricht

7. Iran-Verhandlungen auf der Kippe? Gespräche zwischen USA und Iran offenbar auf später verschoben

Die geplanten Gespräche zur Umsetzung des US-Iran-Rahmenabkommens in der Schweiz sind kurzfristig abgesagt worden. Zur Nachricht

8. Weitere Gewinne für die Aktien von Micron und Co.? - Analyst sieht Höhepunkt des DRAM-Zyklus noch entfernt

Die jüngste Korrektur bei Speicherchip-Aktien hat viele Anleger verunsichert. Analysten sehen darin jedoch keinen Hinweis auf ein Ende des Booms. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise zeigen am Freitag eine uneinheitliche Tendenz. Während Brent mit 80,01 US-Dollar je Barrel etwas teurer ist als am Vortag, gibt der Preis für WTI auf 75,95 US-Dollar nach.

10. Euro zum Dollar erneut schwächer

Der Euro verliert zum Greenback auch am Freitag weiter. EUR/USD stand zuletzt bei 1,1421.