DAX22.637 -0,1%Est505.581 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -0,4%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.354 +1,0%Euro1,1598 -0,1%Öl100,4 +0,5%Gold4.549 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Vonovia A1ML7J BASF BASF11 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX vor festem Start -- Asiens Börsen höher -- GameStop legt gemischte Zahlen vor -- Goldpreis, Disney, Ölpreis, BASF, Meta, Volkswagen im Fokus
Top News
Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ Abra-Aktie vor Börsengang: Krypto-Plattform plant SPAC-Deal an der NASDAQ
Historischer Meilenstein in China: BASF-Aktie im Fokus vor Milliarden-Eröffnung Historischer Meilenstein in China: BASF-Aktie im Fokus vor Milliarden-Eröffnung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
10 vor 9

Hoffnung auf Kriegsende bestimmt Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 Fakten sollten Anleger kennen - Beyond Meat zieht Bilanz

25.03.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist - Friedenshoffnung dürfte DAX anschieben - Beyond Meat-Aktie mit Bilanz im Fokus | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
22.636,9 PKT -17,0 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
25.063,7 PKT 681,2 PKT 2,79%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
53.749,6 PKT 1.497,3 PKT 2,87%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.881,3 PKT 68,0 PKT 1,78%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

Wer­bung

1. DAX vor Erleichterungsrally?

Der DAX dürfte mit Blick auf gesunkene Ölpreise und Friedenshoffnungen mit einem deutlichen Kursplus in den Handel gehen.

2. Börsen in Fernost im Aufwind

In Tokio geht es für den Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr MEZ) um 2,89 Prozent auf 53.761,51 Punkte hoch.

Auf dem chinesischen Festland ist die gleiche Tendenz auszumachen: Der Shanghai Composite verzeichnet einen Gewinn von 1,04 Prozent auf 3.921,75 Zähler.

Wer­bung

Gemäßigter aufwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng rückt zeitweise um 0,34 Prozent auf 25.147,74 Einheiten nach vorn.

3. Friedenshoffnung im Nahost-Konflikt: US-Regierung legt wohl 15-Punkte-Plan vor

Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Zur Nachricht

Wer­bung

4. GameStop-Aktie gibt etwas nach: Gewinn über den Erwartungen, Umsatz enttäuscht

Der Meme-Aktien-Star GameStop hat seine mit Spannung erwartete Bilanz präsentiert. So fielen die Zahlen des Videospielehändlers aus. Zur Nachricht

5. Beyond Meat liefert Quartalszahlen

Nach US-Börsenschluss öffnet Beyond Meat seine Bücher für das abgelaufene Jahresviertel. Bisherige Bilanzergebnisse und weitere Termine

6. Vakuum im Vorstand belastet Telekom-Aktie kaum: Suche nach neuem Technik-Chef gestaltet sich offenbar schwierig

Die Deutsche Telekom steht vor einem Wechsel im Vorstand: Der Technikchef verlässt den Konzern. Die Suche nach einer Nachfolge könnte zur strategischen Herausforderung werden. Zur Nachricht

7. VW-Aktie höher: Autobauer spricht mit israelischer Rüstungsfirma über Werk Osnabrück

Volkswagen verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge mit der israelischen Rafael Advanced Defence Systems über einen Wechsel der Produktion im Werk Osnabrück von Autos zu Komponenten für Raketenabwehrsysteme. Zur Nachricht

8. Daimler-Truck-Aktie etwas tiefer: Neue Personalchefin kommt von Audi

Daimler Truck bekommt eine neue Personalvorständin. Wie der Konzern mitteilte, hat er Yvonne Bettkober zum 1. Oktober in den Vorstand berufen. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen kräftig

Die Ölpreise sind nach erneuten Ankündigungen von Verhandlungen mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump deutlich gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Mai rutschte nach den Trump-Äußerungen wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar.

10. Euro schwächt sich zum Dollar ab

Der Euro zeigt sich am frühen Morgen etwas schwächer zum Greenback bei 1,1597 US-Dollar.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Mehr zum Thema DAX 40

08:00Hoffnung auf Kriegsende bestimmt Börsenhandel am Mittwoch: Diese 10 Fakten sollten Anleger kennen - Beyond Meat zieht Bilanz
07:53Dax im Plus, Kursrally an der Börse wegen Hoffnung auf Friedensplan in Iran
07:16Möglicher Friedensplan für Nahost könnte DAX zum Start am Mittwoch antreiben
06:12VW in talks with Rafael to produce Iron Dome - report
05:04Volkswagen ruft weltweit knapp 100.000 E-Autos zurück
24.03.26Conti strebt Millionenvergleich im Dieselskandal an
24.03.26Infineon and DG Matrix partner to drive solid-state transformer technology for AI data centers and industrial power applications
24.03.26Zulieferer für Raketenabwehr: Bericht: VW will Teile für israelischen "Iron Dome" produzieren
mehr