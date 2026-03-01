10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX vor Erleichterungsrally?

Der DAX dürfte mit Blick auf gesunkene Ölpreise und Friedenshoffnungen mit einem deutlichen Kursplus in den Handel gehen.

2. Börsen in Fernost im Aufwind

In Tokio geht es für den Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr MEZ) um 2,89 Prozent auf 53.761,51 Punkte hoch.

Auf dem chinesischen Festland ist die gleiche Tendenz auszumachen: Der Shanghai Composite verzeichnet einen Gewinn von 1,04 Prozent auf 3.921,75 Zähler.

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Gemäßigter aufwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng rückt zeitweise um 0,34 Prozent auf 25.147,74 Einheiten nach vorn.

3. Friedenshoffnung im Nahost-Konflikt: US-Regierung legt wohl 15-Punkte-Plan vor

Die US-Regierung hat den Machthabern in Teheran Medienberichten zufolge einen 15 Punkte umfassenden Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs unterbreitet. Zur Nachricht

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4. GameStop-Aktie gibt etwas nach: Gewinn über den Erwartungen, Umsatz enttäuscht

Der Meme-Aktien-Star GameStop hat seine mit Spannung erwartete Bilanz präsentiert. So fielen die Zahlen des Videospielehändlers aus. Zur Nachricht

5. Beyond Meat liefert Quartalszahlen

Nach US-Börsenschluss öffnet Beyond Meat seine Bücher für das abgelaufene Jahresviertel. Bisherige Bilanzergebnisse und weitere Termine

6. Vakuum im Vorstand belastet Telekom-Aktie kaum: Suche nach neuem Technik-Chef gestaltet sich offenbar schwierig

Die Deutsche Telekom steht vor einem Wechsel im Vorstand: Der Technikchef verlässt den Konzern. Die Suche nach einer Nachfolge könnte zur strategischen Herausforderung werden. Zur Nachricht

7. VW-Aktie höher: Autobauer spricht mit israelischer Rüstungsfirma über Werk Osnabrück

Volkswagen verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge mit der israelischen Rafael Advanced Defence Systems über einen Wechsel der Produktion im Werk Osnabrück von Autos zu Komponenten für Raketenabwehrsysteme. Zur Nachricht

8. Daimler-Truck-Aktie etwas tiefer: Neue Personalchefin kommt von Audi

Daimler Truck bekommt eine neue Personalvorständin. Wie der Konzern mitteilte, hat er Yvonne Bettkober zum 1. Oktober in den Vorstand berufen. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen kräftig

Die Ölpreise sind nach erneuten Ankündigungen von Verhandlungen mit dem Iran durch US-Präsident Donald Trump deutlich gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Mai rutschte nach den Trump-Äußerungen wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar.

10. Euro schwächt sich zum Dollar ab

Der Euro zeigt sich am frühen Morgen etwas schwächer zum Greenback bei 1,1597 US-Dollar.