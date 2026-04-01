Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Wer­bung Wer­bung

1. DAX ohne große Ausschläge erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich leichter

In Tokio notiert der Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,78 Prozent höher bei 59.599,47 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,58 Prozent auf 4.069,37 Indexpunkte.

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In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,20 Prozent auf 25.862,61 Einheiten nach.

3. Intel-Aktie springt zweistellig an: Rückkehr in die Gewinnzone gelungen - Umsatz überzeugt

Intel hat Anlegern am Donnerstag nachbörslich einen Einblick in die Geschäftsentwicklung präsentiert und die Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Zur Nachricht

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4. SAP-Aktie im Fokus: Gewinn steigt stärker als erwartet - Umsatz ebenfalls höher

Europas größter Softwarehersteller SAP hat die Zahlen für das erste Jahresviertel 2026 vorgelegt. So hat der Walldorfer Konzern abgeschnitten. Zur Nachricht

5. Newmont-Aktie steigt: Umsatz und Gewinn springen deutlich hoch

Der Goldproduzent Newmont hat am Donnerstag nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte. Zur Nachricht

6. Zuversichtlicher für das Gesamtjahr: Siemens Energy schraubt Ziele hoch - Aktie gewinnt

Siemens Energy wird nach einem starken Umsatz- und Gewinnwachstum im zweiten Geschäftsquartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Zur Nachricht

7. T-Mobile-Aktie in Grün: Unternehmen erhöht Shareholder-Return-Programm

Der Vorstand von T-Mobile US hat eine Erhöhung des Shareholder-Return-Programms um einen Milliardenbetrag genehmigt. Zur Nachricht

8. Mercedes-Aktie: Mercedes setzt auf China - Mehr Entwicklung vor Ort

Der Autobauer Mercedes-Benz will die Lehren aus dem wettbewerbsintensiven chinesischen Markt mehr und mehr auf andere Länder übertragen. Zur Nachricht

9. Ölpreise halten sich auf hohem Niveau

Die Ölpreise bleiben auf einem hohen Niveau. Ein Barrel (159 Liter) Öl der Nordseesorte Brent wurde bei 105,26 US-Dollar gehandelt und damit 0,71 Prozent tiefer als am Vortag. Der Preis für das US-Öl WTI notiert zeitweise bei 95,91 US-Dollar und damit 0,06 Prozent höher als am Vortag.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro notiert am Morgen zeitweise bei 1,1683 US-Dollar.