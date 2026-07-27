Mit diesen 10 Fakten ins Wochenende an der Börse

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21.08.26 08:00 Uhr

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge. Werbung

1. DAX wenig bewegt erwartet

Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise seitwärts.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise um 0,44 Prozent auf 65.928,35 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite unterdessen leichte 0,15 Prozent schwächer bei 3.897,70 Stellen.

In Hongkong verbucht der Hang Seng derweil ein Plus von 0,72 Prozent auf 25.883,24 Punkte.

3. Fielmann-Aktie gibt nach: Prognose wegen schwacher Nachfrage in Deutschland gesenkt

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Der Optikerkonzern Fielmann senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Verantwortlich ist die anhaltend maue Konsumstimmung in seinem wichtigsten Markt Deutschland, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Zur Nachricht

4. CTS Eventim-Aktie im Fokus: Zweistelliges Wachstum, Ausblick bestätigt

CTS Eventim hat im zweiten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis dank des Wachstums in beiden Segmenten verbessert. Die Marge blieb jedoch leicht hinter dem Vorjahreswert zurück. Zur Nachricht

5. FMC-Aktie leichter: Fresenius senkt Anteil erneut

Der Gesundheitskonzern Fresenius reduziert seinen Anteil an dem Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care (FMC). Zur Nachricht

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6. Ceconomy-Aktie im Minus: JD.com bei Übernahme zu Zugeständnissen bereit

Für die EU-Genehmigung der Übernahme des Mediamarkt-Mutterkonzerns Ceconomy hat JD.com Zugeständnisse angeboten.Zur Nachricht

7. Roche-Aktie: Genentech baut US-Produktionskapazitäten in Oregon aus

Die Roche-Tochter Genentech baut ihre Produktion in den USA aus.Zur Nachricht

8. Tesla-Aktie im Fokus: Elektro-Sattelschlepper Semi kommt nach Europa

Tesla will seinen um Jahre verzögerten Elektro-Sattelschlepper auch in Europa auf den Markt bringen. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen etwas

Die Ölpreise geben etwas ab. So verbilligte sich der WTI um 0,57 auf 86,26 Dollar, während Brent um 0,54 auf 93,24 Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,1692 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.